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12/08/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入６５億人幣，買吉利去中芯

　　《經濟通通訊社１２日專訊》恆指低開１１３點，報２６４９１點。最高升２１６點報
２６８２２點，最低跌１５１點報２６４５４點。恆指收報２６６６０點，升５４點或０﹒２％

　　按額度計算，北水全日淨流入６５億元人民幣，減少２﹒９％。北水淨買入最多的個股依次
是吉利汽車（００１７５）、中國移動（００９４１）、郵儲銀行（０１６５８）；淨賣出最多
的依次是中芯國際（００９８１）、復星醫藥（０２１９６）、中車時代電氣（０３８９８）。
　　主板成交１５３５﹒０７億元減少４﹒５％。其中港股通成交４１０﹒３億元，佔總成交
２６﹒７％。

＊７月新能源汽車銷量急增＊

　　中國汽車工業協會公布，中國７月份汽車銷量１８６﹒４萬輛，同比下降１１﹒９％。７月
乘用車銷量為１５５﹒１萬輛，同比下降７％。７月新能源汽車銷量為２７﹒１萬輛，同比增長
１６４﹒４％。吉利汽車升３﹒２８％報２８﹒３元，北水淨買入１０﹒２億元。
　　中國電信昨日晚間披露戰略配售結果，共２０家戰略投資者入圍，配售數量為５１﹒８３萬
股，約佔綠鞋全額行使後本次發行總量的　４３﹒３５％。中國移動升１﹒１％報５０﹒４５元
，北水淨買入４﹒５億元。另外，郵儲銀行升５﹒８９％報５﹒７５元，北水淨買入４﹒３億元

　　在打擊「炒芯」的陰霾下，中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）已連跌三日。公
司昨晚（１０日）發布公告稱，股東ＧＩＣ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｌｉｍｉｔｅｄ於８月４日通過
上交所減持２８０萬公司股份，佔公司總股本的０﹒１４％。中芯國際跌２﹒１１％報２５﹒５
元，北水淨賣出４﹒３億元。
　　另外，復星醫藥跌８﹒４９％報６０﹒３５元，北水淨賣出２﹒８億元。中車時代電氣跌
７﹒１２％報４８﹒９元，北水淨賣出０﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　１０﹒１８
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　４﹒４８
　　郵儲銀行　　　　（０１６５８）　　　　　　４﹒２９
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　　４﹒０６
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　　３﹒８７

　　淨沽出最多港股：
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－４﹒２５
　　復星醫藥　　　　（０２１９６）　　　　　－２﹒７８
　　中車時代電氣　　（０３８９８）　　　　　－０﹒７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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