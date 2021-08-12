《日入而息》港鐵中期扭虧賺近２７億，中移動多賺６％年內回Ａ

《今天重點》﹡港鐵（０００６６）中期虧轉盈賺２６﹒７３億元，派中期息０﹒２５元；

港鐵中期基本業務利潤跌２８％，香港客運業務虧損２２﹒８５億元；港鐵

正逐步克服疫情帶來的難關，仍面對多項挑戰

﹡中移動（００９４１）中期純利５９１億元人民幣，派息１﹒６３港元；中

移動上半年５Ｇ客戶達２﹒５億戶，移動ＡＲＰＵ增３﹒８％；正積極推進

「回Ａ」，待監管機構批准後將予以實施；中移動料今年內完成「回Ａ」進

程，未來派息維持增長趨勢

﹡銀娛（０００２７）中期經調整ＥＢＩＴＤＡ虧轉盈賺２０億元；呂志和稱

路氹第三期目標於２０２２年初開幕，對澳門未來充滿信心；路氹第三及第

四期主要用作非博彩業務，冀下半年可恢復派息

﹡太古（０００１９）中期虧損收窄至７﹒９２億，太Ａ派息１元，太Ｂ息

２０仙；太古中期基本溢利１２﹒６億，航空部門虧損收窄至３２﹒５億

﹡太古地產（０１９７２）中期純利１９﹒８４億元，中期息３１仙；太古地

產上半年香港零售租金收入跌１２％，辦公樓租金收入減８％

﹡萬洲（００２８８）中期按生物公允價值調整前純利跌２％，派中期息

０﹒０５港元



《即日市況》﹡恆指低收１４２點報２６５１７，科指跌１０１點報６７１９



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒２２％中斷三連升，監管陰影拖累多板塊



《美元匯價》﹡美元９２﹒５０應有支持，後市仍看高一線



《公司業績》﹡太古（０００１９）中期虧損收窄至７﹒９２億，太Ａ派息１元，太Ｂ息

２０仙；太古中期基本溢利１２﹒６億，航空部門虧損收窄至３２﹒５億

﹡太古地產（０１９７２）中期純利１９﹒８４億元，中期息３１仙；太古地

產上半年香港零售租金收入跌１２％，辦公樓租金收入減８％

﹡中移動（００９４１）中期純利５９１億元人民幣，派息１﹒６３港元

﹡銀娛（０００２７）中期經調整ＥＢＩＴＤＡ虧轉盈賺２０億元

﹡濱海泰達（０８３４８）半年純利升７７％至１９０８萬元人民幣，不派息

﹡環球大通（０８０６３）半年虧轉盈３１０６﹒５萬元，不派息

﹡光大環境（００２５７）中期純利３８﹒９億元，派息１９仙

﹡萬桐園（０６９６６）中期純利７６５萬元人民幣，跌逾１１％，不派息

﹡基礎能源（０８１１７）半年虧損收窄至１３４８﹒１萬元，不派息

﹡創科實業（００６６９）中期純利５﹒２億美元，升５８％，派息８５港仙

﹡銀娛（０００２７）中期虧轉盈賺９﹒４７億元，不派息

﹡易和（０８６５９）半年純利升５８％至１５６１萬元人民幣，不派息

﹡修身堂（０８２００）首季虧轉盈賺１５８０萬元，不派息

﹡倩碧（０８３６７）首季虧轉盈賺１１５９﹒５萬元，不派息

﹡棠記控股（０８３０５）半年虧損收窄至２９８萬元，不派息

﹡華虹半導體（０１３４７）次季純利增１﹒４７倍至４４０８萬美元

﹡港鐵（０００６６）中期虧轉盈賺２６﹒７３億元，派中期息０﹒２５元；

港鐵中期基本業務利潤跌２８％，香港客運業務虧損２２﹒８５億元

﹡惠理集團（００８０６）中期多賺６７％至２﹒１億港元，不派中期息

﹡利亞零售（００８３１）中期少賺７２％至２２９１﹒２萬元，中期息２港

仙

﹡萬洲（００２８８）中期按生物公允價值調整前純利跌２％，派中期息

０﹒０５港元

﹡鷹普精密（０１２８６）中期扭虧為盈賺１﹒７５億元，中期息２﹒９仙

﹡越秀服務（０６６２６）中期多賺１﹒３４倍至１﹒７８億元人幣，不派息



《公司資訊》﹡太古（０００１９）及太古地產（０１９７２）主席施銘倫退任，白德利接

任；上半年可口可樂表現續強勁，或以較高定價轉嫁成本上漲影響

﹡太古地產料本港寫字樓租金續疲軟，談論零售市場正常化屬言之過早

﹡中移動（００９４１）上半年５Ｇ客戶達２﹒５億戶，移動ＡＲＰＵ增

３﹒８％；正積極推進「回Ａ」，待監管機構批准後將予以實施；中移動料

今年內完成「回Ａ」進程，未來派息維持增長趨勢

﹡ＭＳＣＩ香港指數增海豐（０１３０８），剔東亞（０００２３）

﹡中銀香港（０２３８８）推出線上「自貿區業務圖書館」

﹡君實生物（０１８７７）單抗藥治鼻咽癌一線治療獲ＦＤＡ突破性療法認定

﹡銀河娛樂（０００２７）呂志和稱路氹第三期目標於２０２２年初開幕，對

澳門未來充滿信心；路氹第三及第四期主要用作非博彩業務，冀下半年可恢

復派息

﹡春立正達醫療（０１８５８）人工單髁膝關節獲批注冊

﹡時代鄰里（０９９２８）監管收緊對集團影響不大，正逐步減少對母公司的

依賴

﹡國銀租賃（０１６０６）訂１０億人幣融資租賃，利息１﹒３億元人民幣

﹡創科實業（００６６９）明年將會推出７３款電池供電式戶外新產品

﹡超智能控股（０１４０２）折讓５％配股，籌約２８００萬

﹡陽光１００（０２６０８）２０２１年債券違約，觸發另外三批債券交叉違

約條款

﹡傳阿里支持的速騰聚創擬明年進行１０億美元ＩＰＯ

﹡港鐵（０００６６）正逐步克服疫情帶來的難關，仍面對多項挑戰

﹡億達中國（０３６３９）７月合約銷售按年跌２３﹒５％至３﹒４１億元人

民幣

﹡萬洲國際（００２８８）萬隆辭任行政總裁，郭麗軍接任

﹡李嘉誠及李澤鉅續增持長實（０１１１３）２１９﹒９萬股

﹡江山控股（００２９５）太陽能發電站首７月總發電量按年升３﹒２％



《國企紅籌》﹡中國財險（０２３２８）首７個月原保險保費收入按年升１﹒２％

﹡中國人壽（０２６２８）首７個月原保險保費收入按年升３％至４６８９億

元人民幣

﹡國電科技環保（０１２９６）擬出售所持中環股份一半股份，收益計入未分

配利潤

﹡華晨中國（０１１１４）閻秉哲辭任行政總裁，沈鐵冬接任

﹡新華人壽（０１３３６）首７個月原保險保費收入按年升２﹒５％

﹡中國太平（００９６６）首７個月原保險保費收入按年升３﹒６％

﹡中國人民保險集團（０１３３９）子公司人保財險原保險保費收入按年升

１﹒２％



《神州民企》﹡官媒指恆大（０３３３３）因拖欠工程款致昆明項目停工；據報恆大獲多家

銀行貸款展期，當局要求廣東省政府助化解債務風險

﹡據報萬科（０２２０２）、碧桂園（０２００７）均與恆大物業

（０６６６６）洽談過，因價格問題暫已退出收購

﹡內媒指碧桂園服務（０６０９８）是恆大資產潛在買家之一

﹡四環醫藥（００４６０）旗下軒竹生物１類創新藥第三期臨床試驗獲批

﹡特步（０１３６８）簽約女星迪麗熱巴為旗下品牌代言人



《中國要聞》﹡觀典防務擬申請科創板上市，新三板首家轉板

﹡湖北連日暴雨引發洪澇，６市１３縣逾十萬人受災

﹡消息指滬深交易所已禁止新增醫美ＡＢＳ業務

﹡交通部長江口航道管理局原局長馮俊接受審查調查

﹡原工行上海分行行長顧國明受賄１﹒３６億元被判無期

﹡人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠

﹡信通院表示內地７月手機出貨量同比增長２８﹒６％

﹡１２家內地券商千億再融資在路上

﹡俄羅斯年底輸中國天然氣每日將增５０％以上確保供應

﹡國家能源局表示７月全社會用電量同比增１２﹒８％

﹡據報中國西電集團與國網下屬企業將組建千億級新央企

﹡中證指數公司股票產品規模首破萬億

﹡交易商協會規範債券承銷低價競爭亂象

﹡國新辦白皮書表示全面建成小康社會，創造保障人權奇蹟

﹡陳雨露出席東亞及太平洋央行行長會議組織視頻會議

﹡北京表示從嚴懲處違規銷售，問題嚴重項目暫停網簽

﹡第二輪集中供地規則突變，熱點城市將控地價、溢價率

﹡上月外幣存款大減，野村陸挺料監管措施致外資謹慎

﹡傳內地整治互聯網保險亂象，專家料眾安在線無運行

﹡上海陸家嘴將打造全球人民幣金融資產配置中心

﹡臨港到２０２５年將培育形成三個千億產業集群

﹡英國維持涉華焊管反傾銷措施，有效期五年

﹡上交所表示中芯國際Ａ股調出上證滬股通指數；上交所將發布中證證券公司

債指數系列等１２條指數



《寶島快訊》﹡台股收市持平，報１７２１９點



《其他消息》﹡法輪功否認撤出香港，指有人以假帳號製造「假新聞」

﹡袁旭健獲委任為警務處副處長

﹡記協主席表示網傳政府不再承認記協記者證相信是假消息

﹡教協解散須三分二會員同意，將開特別大會改會章

﹡鄒家成獲保釋，法庭相信被告不會作出反國安法行為

﹡金融界議員陳振英稱經本地立法實施有助澄清誤解

﹡提名期最後一日，林健鋒率總商會代表參選商界

﹡選委提名今截止，李澤楷鄭志剛李家誠等參選

﹡劉鑾雄慈善基金累捐逾９億支持教育事務

﹡今年中香港人口減至７３９﹒４７萬人，近９萬人離港

﹡上半年香港商品整體出口貨量按年升２６﹒２％

﹡公屋平均輪候時間維持５﹒８年，近２５﹒５萬宗申請

﹡去年度因永久離港提取強積金近６６億元，按年升２７％

﹡積金局去年度討回近２億強積金拖欠供款，創１０年新高

﹡深股通額度全日用近２２億元，陸股通連續兩日淨流出；滬股通額度全日用

１６億元，陸股通淨流出近２億元

﹡商人陳振聰被高院頒令破產，拖欠２８００萬訟費



《大國博弈》﹡中國駐加使館譴責杜魯多粗暴干涉中國司法主權

﹡外交部華春瑩稱促加方尊重中國司法主權

﹡美財政部稱耶倫未有訪華計劃，美副卿今晤中國新大使

﹡美國擬重推台灣入世衛，中方促不要助台拓展國際空間

﹡新疆官員批美是種族歧視慣犯，涉疆問題取態喪心病狂



《重拳監管》﹡工信部表示加強自動駕駛功能產品安全管理

﹡傳小馬智行擱置赴美上市尋私募融資，仍憧憬監管放行

﹡傳當局調查滴滴上市事件責任人，滴滴稱猜測毫無根據

﹡暫停投資？軟銀中國資本稱致力投資優秀中企惟被秒刪

﹡新東方轉攻素質教育建父母培訓板塊，不直接教授課程；新東方回應轉型培

訓父母：消息有誤會，家教一直在做



《新冠肺炎》﹡本港新增５宗確診，全屬輸入個案

﹡醫管局表示特別探訪安排擴至１２間醫院，必先完成打針

﹡台灣新增４宗本土確診，疫苗接種率達３８％

﹡衛生署將調查６６歲男子被連打兩劑復必泰疫苗事件

﹡男子被連打兩針復必泰，涉事護士程序出錯已被停職

﹡港漢被連打兩針，林哲玄稱護士應完成接種程序才離開

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