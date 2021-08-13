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即市新聞

13/08/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》沽壓增大，港股還可再升嗎？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則均屬向淡。根據筆者發明的「指數期貨大戶加權平均開倉水平」分析法，８月份港股整體
走勢於今天（１３日）收市前多屬向上，結果亦屬如是。昨天（１２日）大市的沽壓增大，短期
反彈力度已經減弱，恆指期貨的升勢受阻於仍在下移中的日線圖保歷加通道中軸。雖然其餘四個
主要技術分析指標仍屬利好，若好友不成功將價位托穩於通道中軸之上，後市將有隱憂。
　　本欄認為，好友於今天，最遲下周一（１６日）控制大局，並將對手擊回更高水平，否則，
港股的下跌動力將會增大，當前的短期反彈浪將難免會告一段落。然而，這並不代表短期升浪便
沒有可能繼續發展下去。可能出現的後市發展模式，為經過一段回升的市況後，市況須先進行整
固；待試出淡友實力已不如前後，才展開另一輪升浪。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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