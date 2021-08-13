《窩輪匯智－陳恩因》下周業績眾多，入場前留意引伸波幅變化

《窩輪匯智》投資者觀望內地政策監管力度，本周大市繼續呈上落市的格局，整體欠缺方向

，焦點落於業績股身上，可謂繼續「炒股不炒市」。截至８月１２日的五個交易日內，最多資金

流入認購證的相關個股資產包括中遠海控（０１９１９）、復星醫藥（０２１９６）、港交所

（００３８８）、快手（０１０２４）等，至於淡倉方面，最多投資者持倉認沽證的相關個股資

產則是美團，快手亦榜上有名，而８月期間較強勢的汽車板塊中的吉利（００１７５）則為第三

位。

展望下星期，有多間大型藍籌排隊公布業績，周一（１６日）有舜宇光學（０２３８２）、

周二（１７日）有友邦保險（０１２９９）、周三（１８日）則有重頭戲騰訊（００７００）及

吉利（０１７５）、周五（２０日）輪到洛鉬（０３９９３）等。

投資界對業績預期有多高？參考早前匯豐環球研究發表報告，認為舜宇平均售價有壓力，但

隨手機攝像模組業務毛利率上升，收入及淨利潤將分別按年增８％及５０％，上調對其今年全年

汽車鏡頭出貨量預測至７５５０萬件，維持「買入」評級及上調目標價至２７７﹒１元。至於騰

訊，早前報告預期第二季收入按年增２１％，下調騰訊全年移動遊戲收入預測６％，重申「買入

」投資評級及下調目標價至７５０元。

投資者部署個股業績的機遇之餘，別忘了參考最新市場引伸波幅情況。參考本周恆指波幅指

數由近２５的水平，回落至約２０的位置，投資者宜判斷引伸波幅會否進一步下跌，影響窩輪表

現；同樣參考恆指波幅指數，相反如認為波幅回落至三周低位，在業績公布期內波幅或會上升，

亦有機會利好認股證表現。而根據匯豐網站的資料，我們提供的騰訊認購證產品（條款為對沖值

３０－７０％及到期日三至九個月），引伸波幅定價於市場中至低端，假設其他因素不變，代表

定價較低及實際槓桿較高，以明年２月到期，行使價於５１０﹒８８元的認購證為例，引伸波幅

約３７％，實際槓桿超過６倍。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 陳恩因》



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