【績佳股價照跌】百度雲業務快速增長，專家：最差時間已過去

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１３日報道》內地對科技行業的監管喋喋不休，全國人大常委會

法制工作委員會今早表示，將審議法案，針對應用程式過度收集個人信息、大數據殺熟等作出針

對性規範，拖累科技股全線下挫。雖然百度（０９８８８）昨晚交出亮麗業績，次季經調整利潤

和收入勝預期，但市場仍不受落，且受累於政策逆風，百度早段一度挫近４％。專家認為，百度

的最差時間已過去，估值吸引，現階段宜區間部署，短期上望１７０元。



＊百度業績勝預期，惟快手累投資公允值錄虧損＊



百度上季受惠於智能雲業務收入增長顯著，總收入增長２０％，至３１３﹒５億元人民幣；

按非公認會計準則，經調整淨利潤則按年升５％，至５３﹒６億元人民幣。兩項數據均高於市場

預期。不過，由於快手（０１０２４）在內的長期投資公允值虧損達３１億元人民幣，拖累百度

扭盈為虧，季度淨虧損達５﹒８３億元人民幣，去年同期則錄得淨利潤５３﹒３９億元人民幣。

在核心收入中，在線營銷收入為１９０億元人民幣，按年增長１８％；非在線營銷收入為５

０億元人民幣，按年增長８０％，主要受ＡＩ雲及其他服務等推動，ＡＩ雲收入增長７１％。管

理層同時作出第三季指引，假設百度核心收入按年增長９至２０％，預期整體收入將介乎３０６

億至３３５億元人民幣，按年增長增長８至１９％。



＊自動駕駛成增長亮點，長汽今年採用技術＊



百度人工智能雲業務快速增長，很大程度是靠ＡＩ雲和智能駕駛推動。隨着阿波羅自動駕駛

技術日漸成熟，公司早前預計共享無人車服務將在未來２至３年開放至內地３０個城市。長城汽

車（０２３３３）早前宣布，其旗艦車型ＷＥＹ Ｍｏｃｈａ ＳＵＶ將在今年稍後在其新版本

中配備阿波羅自動代客泊車（ＡＶＰ）。

百度創辦人兼ＣＥＯ李彥宏在業績會表示，目前致力降低無人車成本，相信在２０２５年，

自動駕駛出租車（Ｒｏｂｏｔａｘｉ）的成本將低於人工駕駛，屆時業務規模一定會較現時更大

。



＊科技股無一幸免，資金轉沽百度＊



雖然百度業績對辦，但監管收緊消息拖累科技股向下，百度亦難逃一劫。百度早段最多跌近

４％，中午收市跌幅輕微收窄，但仍跌近３％，報１５４﹒４元。至於ＡＴＭＸ半日亦「見紅」

，騰訊（００７００）和阿里巴巴（０９９８８）跌幅較大，分別跌逾２及３％。

從資金流向分析，資金轉沽百度。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據，繼上日輕微錄得近

５７萬元資金淨主動賣出後，今日在上午交易時段，百度錄大規模資金質貨，至約１４２７萬元

，過去五天平均則錄得約３０６８萬元淨主動買入，反映資金轉買為沽。另外，大戶資金動向同

樣反映百度沽壓不輕。大戶，即單宗成交金額大於１００萬元，主動買沽比率３２：６８，反映

主動賣盤比主動買盤進取，且與較過去五日平均的５７：４３比較，大戶明顯更積極質貨。



＊潘鐵珊：投資快手「損手」僅短期現象，１５０元以下可吸納！＊



香港股票分析師協會副主席潘鐵珊在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，雖然百度智能雲上季增長顯著，但公司持股的快手股價大跌，拖累期

內投資公允值錄得虧損。不過，若公司達成第三季收入目標，即增長２０至３０％，足以抵銷快

手的投資虧損，故認為百度虧損僅屬短期現象，更指最差情況已經過去。

百度自三月回港上市以來，股價一直沉底，以半日收市價１５４﹒４元計，股價自高位累計

瀉近四成，亦較上市價２５２元潛水近３９％，究竟股價何時才有望回升？

潘鐵珊指，這視乎投資者對科技股的取態是否仍然審慎，但就百度智能雲業務而言，其人工

智能、自動駕駛技術能配合內地智慧城市發展，且是行業先行者，該業務收入增長將逐步顯現，

估值有望逐步修復。

股價部署方面，潘鐵珊認為，由於科技股走勢疲弱，加上百度仍受制於下降軌阻力，料短線

區間上落為主。他建議在１５０元以下小注吸納，目標價為７月底的下跌裂口頂部約１７０元，

失守前低位１４６﹒４元止蝕。

大和則下調百度２０２１－２３年收入預測２％至４％，目標價由３３５元下調約１６％至

２８０元，評級維持「買入」。

