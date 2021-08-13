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即市新聞

13/08/2021 13:46

【績佳股價照跌】百度雲業務快速增長，專家：最差時間已過去

　　《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１３日報道》內地對科技行業的監管喋喋不休，全國人大常委會
法制工作委員會今早表示，將審議法案，針對應用程式過度收集個人信息、大數據殺熟等作出針
對性規範，拖累科技股全線下挫。雖然百度（０９８８８）昨晚交出亮麗業績，次季經調整利潤
和收入勝預期，但市場仍不受落，且受累於政策逆風，百度早段一度挫近４％。專家認為，百度
的最差時間已過去，估值吸引，現階段宜區間部署，短期上望１７０元。

＊百度業績勝預期，惟快手累投資公允值錄虧損＊

　　百度上季受惠於智能雲業務收入增長顯著，總收入增長２０％，至３１３﹒５億元人民幣；
按非公認會計準則，經調整淨利潤則按年升５％，至５３﹒６億元人民幣。兩項數據均高於市場
預期。不過，由於快手（０１０２４）在內的長期投資公允值虧損達３１億元人民幣，拖累百度
扭盈為虧，季度淨虧損達５﹒８３億元人民幣，去年同期則錄得淨利潤５３﹒３９億元人民幣。
　　在核心收入中，在線營銷收入為１９０億元人民幣，按年增長１８％；非在線營銷收入為５
０億元人民幣，按年增長８０％，主要受ＡＩ雲及其他服務等推動，ＡＩ雲收入增長７１％。管
理層同時作出第三季指引，假設百度核心收入按年增長９至２０％，預期整體收入將介乎３０６
億至３３５億元人民幣，按年增長增長８至１９％。

＊自動駕駛成增長亮點，長汽今年採用技術＊

　　百度人工智能雲業務快速增長，很大程度是靠ＡＩ雲和智能駕駛推動。隨着阿波羅自動駕駛
技術日漸成熟，公司早前預計共享無人車服務將在未來２至３年開放至內地３０個城市。長城汽
車（０２３３３）早前宣布，其旗艦車型ＷＥＹ　Ｍｏｃｈａ　ＳＵＶ將在今年稍後在其新版本
中配備阿波羅自動代客泊車（ＡＶＰ）。
　　百度創辦人兼ＣＥＯ李彥宏在業績會表示，目前致力降低無人車成本，相信在２０２５年，
自動駕駛出租車（Ｒｏｂｏｔａｘｉ）的成本將低於人工駕駛，屆時業務規模一定會較現時更大


＊科技股無一幸免，資金轉沽百度＊

　　雖然百度業績對辦，但監管收緊消息拖累科技股向下，百度亦難逃一劫。百度早段最多跌近
４％，中午收市跌幅輕微收窄，但仍跌近３％，報１５４﹒４元。至於ＡＴＭＸ半日亦「見紅」
，騰訊（００７００）和阿里巴巴（０９９８８）跌幅較大，分別跌逾２及３％。
　　從資金流向分析，資金轉沽百度。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據，繼上日輕微錄得近
５７萬元資金淨主動賣出後，今日在上午交易時段，百度錄大規模資金質貨，至約１４２７萬元
，過去五天平均則錄得約３０６８萬元淨主動買入，反映資金轉買為沽。另外，大戶資金動向同
樣反映百度沽壓不輕。大戶，即單宗成交金額大於１００萬元，主動買沽比率３２：６８，反映
主動賣盤比主動買盤進取，且與較過去五日平均的５７：４３比較，大戶明顯更積極質貨。

＊潘鐵珊：投資快手「損手」僅短期現象，１５０元以下可吸納！＊

　　香港股票分析師協會副主席潘鐵珊在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ　
Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，雖然百度智能雲上季增長顯著，但公司持股的快手股價大跌，拖累期
內投資公允值錄得虧損。不過，若公司達成第三季收入目標，即增長２０至３０％，足以抵銷快
手的投資虧損，故認為百度虧損僅屬短期現象，更指最差情況已經過去。
　　百度自三月回港上市以來，股價一直沉底，以半日收市價１５４﹒４元計，股價自高位累計
瀉近四成，亦較上市價２５２元潛水近３９％，究竟股價何時才有望回升？
　　潘鐵珊指，這視乎投資者對科技股的取態是否仍然審慎，但就百度智能雲業務而言，其人工
智能、自動駕駛技術能配合內地智慧城市發展，且是行業先行者，該業務收入增長將逐步顯現，
估值有望逐步修復。
　　股價部署方面，潘鐵珊認為，由於科技股走勢疲弱，加上百度仍受制於下降軌阻力，料短線
區間上落為主。他建議在１５０元以下小注吸納，目標價為７月底的下跌裂口頂部約１７０元，
失守前低位１４６﹒４元止蝕。
　　大和則下調百度２０２１－２３年收入預測２％至４％，目標價由３３５元下調約１６％至
２８０元，評級維持「買入」。

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