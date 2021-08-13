《盤後部署》港股普遍觀望，２６５００點有明顯阻力

《經濟通通訊社１３日專訊》美國市場再次憂慮通脹，１０年期國債息率一度漲至１﹒３８

厘，隔晚美股三大指數，道指及標普升不足２０點，納指亦僅升逾５１點。港股今日亦見回吐，

今早低開２２０點後，回升至上日收市價水平的２６５２１點，但之後再度下挫，午後跌幅逐步

收窄，最終恆指收報２６３９１點，跌１２６點或０﹒４８％，主板成交１２５８﹒７７億元。

國企指數報９３７７，跌８７點或跌０﹒９３％。恆生科技指數報６５８９，跌１２９點或跌１

﹒９３％。

內地股市方面，上證綜合指數收報３５１６，跌８點或跌０﹒２４％，成交５３２９﹒０８

億元人民幣。深證成份指數收報１４７９９，跌１０２點或跌０﹒６９％，成交７６４２﹒８３

億元人民幣。



＊港股受外圍及內地影響，下半年內地或著重基建及水災後重建＊



外圍同樣好淡爭持，一方面有美國強勁就業數據支持，另一方面又因疫情加劇而令投資者卻

步。恆指今個星期走勢反覆，且明顯在２６５００水平遇到阻力，大市仍觀望美國經濟表現及貨

幣政策走向，以及內地對各行業的監管消息。

觀乎北水買貨方向，新能源汽車股幾乎每日都榜上有名。當中吉利（００１７５）最為受寵

，昨日就獲北水淨買入１﹒７億元，前日亦合共有１﹒８２億元流入。比亞迪（０１２１１）今

日都獲北水淨買入１﹒２億元。北水愛好亦有數據支持，中汽協公布，７月新能源汽車銷量強勢

，達到２７﹒１萬輛，同比增逾１﹒６倍；今年首七月新能源汽車銷量同比增長１９７﹒１％，

累計產銷數字已經超過內地歷年全年數字。

另外，金屬板塊亦值得留意，花旗發表研究報告指，隨著中國政府在科技、教育及網絡遊戲

行業的監管收緊，以及長期碳中和趨勢，預計金屬等原物料股將在下半年有出色表現。隨著供應

削減及鐵礦石成本下跌，預計鋼鐵利潤率將擴大，下半年銅和鋁價格都會保持較長時間上漲。市

場憧憬中央下半年為刺激經濟，會投放更多資金在基建上，藉以重建受水災重創的城市。當中洛

陽鉬業（０３９９３）已連升３日，破１０天線後仍持續升勢。（ｌｃ）

