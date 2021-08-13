《台股攻略－黃振宇》多個板塊同步下挫，台股失守萬七點關口

《台股攻略》美國的基礎建設法案通過消息剌激美股造好，但費城半導體指數已連跌６日，

拖累台股今日（１３日）半導體股走弱，加上Ｄｅｌｔａ變種病毒在國際蔓延，多個板塊同步下

挫，加權指數收１６９８２點，重挫２３８點，跌穿１７０００點關口，成交金額為３７８９億

元（新台幣．下同），本周累跌超過６００點。

電子權值股方面，台積電收５８１元，跌０﹒９％；聯電大跌４％，聯詠、廣達及日月光投

控亦跌超過３％，僅聯發科及大立光逆市分別升０﹒７％及０﹒９％，鴻海則平收１０９元。另

外，受到大摩警示「記憶體寒冬來臨」，令投資者對記憶體板塊信心受挫，南亞科及華東跌超過

３％，華邦電、華泰及旺宏跌超過６％。ＩＣ設計板塊的晶豪科及鈺創更跌停收市。由於疫情蔓

延、海運持續阻塞港口及缺乏貨櫃等因素影響，貨運三雄全面下跌，陽明收１３３元，跌

０﹒４％；長榮收１３０﹒５元，跌４﹒７％；萬海收２１５元，跌６﹒５％；散裝航運的四維

航跌１﹒６％，裕民、慧洋─ＫＹ、正德、新興及志信亦跌超過２％。飯店板塊的第一店、夏都

、晶華及六福均跌０﹒７％至３﹒２％，僅華園平收。鋼鐵板塊亦同步向下，中鋼收３７﹒７５

元，跌０﹒７％；中鴻、大成鋼、第一銅、新光鋼及美亞均跌超過２％。華紙公布的業績亮麗，

主因為紙漿價格維持高位，而且紙品反映成本提價及嚴格庫存管理等三大原因，上半年純利為

５﹒０２億元，較去年同期轉虧為盈，每股純利０﹒４６元，創近１１年新高，今日收

２５﹒５５，升０﹒８％，同板塊的士紙、榮成今日亦升近１％。

台股挫超過２００點，加上近期成交金額萎縮，短期若未能靠穩１７０００點關口，走勢或

會較淡。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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