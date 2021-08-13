【三孩可期？】中國青年躺平三孩政策難推，生育股炒作需待何時？

《經濟通通訊社記者張穎淇１３日專訊》充足的勞動力對於國家發展至關重要，但隨著中國

人口老化，加上內地生育率持續下降，致中央近年推動生育的態度越發積極，提高生育率更變為

內地近年首要政策目標。然而，理應極度受惠的生育股似乎未見追捧，包括錦欣（０１９５１）

、寶寶樹（０１７６１）與好孩子（０１０８６）等股價持續弱勢，反映市場對中央成功「谷Ｂ

」憧憬有限。

生兒育女從來不是易事，即使有政策扶持相信不會令夫婦們一窩蜂去追生。到底炒作生育股

應何時部署較佳？筆者認為重點不是生育時機，而是能否為大眾創造適宜生育的條件。當條件配

合，相信亦離生育股炒作時機不遠。



＊生育率１﹒３與日意看齊＊



數據顯示，內地出生人口自２０１８年後已連續３年下降，目前生育率為１﹒３，即每對夫

婦有１﹒３個孩子，遠低於正常社會約２﹒１的生育比率，與老齡化社會日本、意大利等國家相

約。生育率下降相信源於內地從１９７０年開始全面推行「一孩政策」，同時嚴格監管多生家庭

，嚴厲打擊措施持續逾３０年才得以放寬。面對出生人口持續減少，中央於２０１５年開放「二

孩」，今年五月更宣布開放「三孩」，擬提高年輕一代生育意願。政策急速推行反映中央催谷生

育率意欲轉強。相信其亦意識到措施過嚴致年輕勞動人口縮減，對國家生產力產生負面影響。

然而，大眾對措施放寬反應並不積極，更有網民指「一個都不想生」，即使中央額外推出措

施，包括打壓樓價炒作以助市民上樓、整頓教育行業以改善對兒童填鴨式的教育，但似乎未能改

變大眾「不生、少生」的決心。



＊青年被內捲轉向躺平＊



生育率於措施放寬後未見爆發，原因之一或是現今世代與從此的價值觀差異有關。在以往較

傳統的年代，大眾普遍較早生育建立家庭，主要以家庭為重的觀念。現今新世代，思想越發開放

，內地民眾，特別是年輕一代，對個人生活要求提升，故轉向發展個人事業多於建立家庭。

其次，除了個人意願外，生養孩子的能力最為關鍵。中央鼓勵生育，又是否代表年輕一代有

能力養育？年輕人普遍期望可爭取更好工作，更好生活環境，有更高能力照顧自己、家庭，當然

這只是理想願景。經過數年甚至多年的打拚後，他們或發現要努力上游爭取優質生活的難度。近

年更出現所謂「內捲」－高學歷年輕人競爭過大，以致不斷壓低自己應得的薪金。以往所謂「多

讀書，將來成高階層」的理念被秒速推倒。他們亦因看不到向上游的希望而紛紛「躺平」，不再

努力上游、不再爭取高質生活。當他們自己的生活都未得到保障，又如何有信心養育下一代？或

許正好解釋「一個都不想生」的念頭到底從何而起。



＊中央推「三孩政策」，生育股必然受惠？＊



由此可見，內地「三孩」推行要成功似乎仍有阻力。但在中央奮力支持下，不少缸友擬部署

相關板塊炒作。此前較受關注的股份有有輔助生育、奶品、嬰幼童用品等行業，如下列股份。



表列部分生育相關概念股份：



股份（編號） 服務

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輔助生殖：

錦欣 （０１９５１） －輔助生殖服務

貝康醫療（０２１７０） －生殖基因檢測



母嬰服務：

愛帝宮 （００２８６） －提供陪月及產後保健服務

寶寶樹 （０１７６１） －營運母嬰類社區平台及電商平台



嬰幼童用品：

好孩子 （０１０８６） －育兒產品



奶品：

飛鶴 （０６１８６） －嬰幼兒配方奶粉

澳優 （０１７１７） －嬰幼兒配方奶粉

Ｈ＆Ｈ （０１１１２） －嬰兒營養、護理品

雅士利 （０１２３０） －嬰幼兒配方奶粉

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參考以上股份表現，大部分股份於今年初炒作後反覆下行，板塊整體表現持續弱勢反映市場

對於三孩前景有保留。筆者對因三孩政策推行而部署生育股有保留，除了因為三孩推行成效未見

，亦因中央政策不明朗或對行業造成負面影響。

就如早前官媒《新華社》報道指，配方奶粉營銷對孕產婦選擇母乳餵養產生負面影響，表示

需要加強母乳代用品營銷行為的規範，可看到中央監管之手已悄然伸向生育股，消息亦致相關奶

品股急跌。同時觀望中央對不同行業、包括教育業的監管打擊，不排除中央將加強育兒行業要求

，如制訂育兒產品限價措施，以及要求行業提高產品質素等。較樂觀情況是中央為行業提供補助

，在公司能保持盈利時調整產品價格亦大眾購買。然而在板塊弱勢情況下，筆者認為在中央政策

出爐前不宜進場部署。



＊生育率回升為炒作關鍵，可從解決年青人上游與安老問題著手＊



筆者認為現階段宜先觀望生育板塊整體表現，行業中大部分企業提供的服務或產品主要對象

為嬰幼兒，相信鼓勵措施現成效，生育率有所回升為行業炒作關鍵。值得關注的是，要提高大眾

生育意願，中央仍需解決兩大方面的憂慮。

首先要關注年青人向上游的問題，「內捲」令他們難以向上游，安穩與有質素的生活未受保

障，為青年人不願生育的一大主因。較早前中央推出的「房住不炒」政策以穩定住房樓價、整頓

教育業敗壞學店風氣等事實上正降低大眾生育「門檻」。故可留意中央未來會否再推相關措施，

或有助提升生育率。

其次可關注扶持安老政策，由於現時壯年人宜普遍為獨子女，供養父母的壓力落在一人身上

。在人口老化的趨勢下，供養長者的經濟壓力有所加重，無疑對年青一輩生育孩子造成憂慮。投

資者可關注內地會否再推扶持安老相關措施，相信亦將有助提升生育率。



＊好孩子直接受惠生育率提升＊



股份方面可留意好孩子國際（０１０８６），該公司為國際兒童耐用品公司，銷售點主要位

於中國，亦有北美、歐洲等海外市場。企業從事嬰兒推車、兒童汽車安全座、嬰兒床、自行車、

三輪車及其他兒童耐用品的設計、研發、生產、營銷及銷售。生育率提升有利公司銷售表現，同

時一條龍式生產亦有助公司進一步降低生產成本，而該公司主席宋鄭還及關連人士為大股東，持

有逾４６％股權。

參考該公司去年全年業績，雖然營業額減少５﹒４％至８３﹒０５億元，惟股東應佔溢利增

長２６﹒９％至２﹒５７億元，表現算是理想。營業額方面，兒童推車、汽車座及配件去年營業

額雖分別降約５％，但相信是因為疫情期間嬰幼兒外出減少所致，疫情後料相關產品銷售將有所

回升。另外，去年毛利率增加１﹒１個百分點至４４﹒２％，與母嬰服務股份寶寶樹（０１７６

１）、愛帝宮（００２８６）等看齊，且低於奶業股，短期內成為中央限價目標公司風險較低，

值得關注。

