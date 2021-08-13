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即市新聞

13/08/2021 10:45

《窩輪豪情－梁業豪》窄幅內繼續浮沉，無大突破

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、原材
料業與公用事業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為創科實
業（００６６９）、中國移動（００９４１）與吉利汽車（００１７５），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選ＥＳＲ（０１８２１）、新地（０００１６）與中國平安（０２３１８）。
　　昨天（１２日）指數期貨未平倉合約淨數變化啟示今天（１３日）港股的走勢反覆向淡，而
事實上大市開市後的表現確實令對美股帶動港股揚升有憧憬的投資感到失望。現時美指期貨於高
位不肯顯著回落，港股卻於表現上明顯有所不及，科技股的沽壓最大，恆生指數最高只曾升抵
２６５２２，連合理值２６７７６也不到。另一方面，指數曾低見２６２４７，到達即市首個重
要支持位２６３２３，但很快便返回其上。估計收市前市況將繼續反覆上落，於窄幅內浮沉，無
大突破。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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