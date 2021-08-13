《談國論企－黎偉成》石油原材料漲幅明顯推出ＰＰＩ

《談國論企》國際原油價格續保持加速上行態勢，加上採掘類購進價亦明顯走高，使中國的

工業生產者出廠者價格ＰＰＩ所受壓力日甚，對通脹ＣＰＩ構成一定威脅。尤其是美國生產不足

使重啟經濟推高通貨價格，相信對包括中國在內的環球通脹產生惡性影響，故中國堅持以科技創

新為最新主調的穩中有進經濟政策，可在一定程度抵銷能源、資源價格反覆向上之壓，卻不宜對

輸入通脹的問題掉以輕心。



＊高技術高設備工業出廠價可控啟示佳＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，中國的工業生產者出廠價格在２０２１年７月份同

比增長９％，不僅比對上一個月的６月份高０﹒２個百分點，更持平於５月份的升幅和創

２０２１年以來暫見最高，乃受困於（甲）國際能源、資源價格反覆上升，使中國的工業生產品

購進價格面對日益強烈的壓力，特別是（Ｉ）燃料、動類生產品的購進價格，於２０２１年７月

份飆升２３﹒３％，較６月份的２２﹒８％高０﹒５個百分點，更是今年最高的升幅，所產生的

嚴重惡果為：（ｉ）石油和天然氣洗選業的出廠價格於是月份同比升４８％，即使低於５月份所

升的９９﹒１％，卻仍是相當高水平和壓力嚴重；（ｉｉ）石油煤炭及其他燃料加工業出廠價格

，同期亦急升３５﹒４％，略低於上一個月的３６﹒１％，仍為今年暫見第二高位。

倫敦及紐約原油每桶價格到２０１２年６月８日升越７０美元以來，一直以此價浮沉，估計

未來一段時間會保持反覆向上的態勢，因：美國的消費物價指數於７月份增長年率５﹒４％，連

同核心指數，皆低於市場預期，卻仍屬偏高水平，有估計聯邦儲備局會在１１月份開始減少買債

以收緊貨幣供應，足見以美國為主的環球通脹壓力不輕。

正正因為能源價格仍浮沉於走高後的水平，故中國居民消費價格ＣＰＩ中交通工具燃料分類

指數，於２０２１年７月份同比上升２４﹒７％，創全年最高，即使此之於ＣＰＩ的影響所佔比

重十分有限，不要掉之以輕心。

和（ＩＩ）黑色金屬材料生產品購進價格，於２０２１年７月份同比增長亦創全年最高的

２７﹒９％，較對上一個月提高０﹒２個百分點，而（ｉｉｉ）黑色金屬礦採選業的出廠價格，

同比上升５４﹒６％，同樣為全年最高之升幅。

（ＩＩＩ）有色金屬材料及電線生產品的購進價格是月份同比上升２２﹒４％，環比減

２﹒４個百分點，卻處全年最三位之高，惟（ｉｖ）有色金屬治煉及壓延加工上升２３﹒５％，

（ｖ）有色金屬礦採選業出廠價格升幅為１４﹒８％，環比分別回落２個百分點及４﹒３個百分

點。是項的壓力，暫屬相對溫和。

需要留意者，為（乙）高技術、高設備的行業，所受能源、資源價升的影響不大，如：

（１）計算機、通信和其他電子設備業出廠價格於２０２１年７月份同比略升０﹒３％，（２）

鐵路、船舶、航空航天及其他交通服務價升０﹒６％，（３）汽車製造業回落０﹒５％，（４）

電力、熱力生產和供應業則跌０﹒３％，而（５）通用設備製造業稍升１﹒７％。中國經濟續可

提質成長。



＊民生用品價格穩定亦為良性因素＊



最重要者，當然為（丙）ＰＰＩ中的生活資料大項分類指數，於２０２１年７月份同比增長

，持平於６月份的０﹒３％，而又低於５月份的０﹒５％，遠低於以能源資源為主的生產資料分

類指數所升的１２％約１１﹒７個百分點，而所升者有：食品分類指數升１﹒％，環比回落

０﹒４百分點；一般日用品升０﹒５％。下跌的為：衣著分類指數同比回落０﹒４％，和耐用消

費品分類指數下跌０﹒４％。

由是可見，國際能源、資源價格反覆上升，對中國的民生所造成的壓力，暫時相對有限。現

況尚可接受，惟須多加留意。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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