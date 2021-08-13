《異動股》中移動（９４１）漲逾１％，績後獲多間大行升目標

《經濟通通訊社１３日專訊》中移動（００９４１）開升１﹒３９％，報５１元，該股成交

約９７萬股，涉資４９２９萬元。

中移動績後多間大行上調目標。匯證將其目標價由７０元升至７２元，維持買入評級；摩通

將其目標價由７３元升至７６元，評級維持增持；中金首予其目標價６５﹒２２元，首予

跑贏大市。

中移動公布截至今年６月底止中期業績，純利增６％至５９１﹒１８億元人民幣，每股基本

及攤薄盈利為２﹒８９元人民幣，派中期息１﹒６３港元增長６﹒５％。ＥＢＩＴＤＡ１為１６

２０億元人民幣按年增長１１﹒２％。

期內，營運收入增至４４３６億元人民幣按年增長１３﹒８％。

現時，恆生指數報２６２９６，跌２２１點或跌０﹒８４％，主板成交２０﹒１４億元。國

企指數報９３７４，跌９０點或跌０﹒９６％。恆生科技指數報６６３４，跌８４點或跌１﹒２

６％。

即月期指新報２６１２６，跌２６２點，低水１７０點。即月國指期貨報９３１６，跌１０

５點，低水５９點。即月科指期貨新報６５９７，跌１０２點，低水３４點。

上證綜合指數報３５１４，跌１０點或跌０﹒２９％，成交３８﹒９３億元人民幣。

深證成份指數報１４８３９，跌６２點或跌０﹒４２％，成交７０﹒２１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中移動（００９４１） ５１﹒００元 升１﹒３９％

中電信（００７２８） ３﹒０９元 無升跌

中聯通（００７６２） ４﹒３０元 升０﹒２３％

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（ｐｌ）

