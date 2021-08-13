《異動股》眾安在綫（６０６０）續跌近８％創近１４個月低

《經濟通通訊社１３日專訊》眾安在綫（０６０６０）跌７﹒８％，報３４﹒８５元，盤中

最低見３４﹒８元創逾１３個半月低，成交約１２１７萬股，涉資４﹒３７億元。現價計暫連跌

三日，累計跌幅１９﹒５２％。

據內媒從保險業內獲悉，針對互聯網保險亂象，銀保監決定開展專項整治工作。針對互聯網

保險產品管理、銷售管理、理賠管理、信息安全等亂象頻發領域，重點整治銷售誤導、強制搭售

、費用虛高、違規經營和用戶信息泄露等突出問題。

現時，恆生指數報２６２８３，跌２３４點或跌０﹒８８％，主板成交７６７﹒４９億元。

國企指數報９３４４，跌１２０點或跌１﹒２７％。恆生科技指數報６５５１，跌１６７點或跌

２﹒４９％。

即月期指新報２６２０９，跌１７９點，低水７５點。即月國指期貨報９３３２，跌８９點

，低水１３點。即月科指期貨新報６５６０，跌１３９點，平水。

上證綜合指數報３５１４，跌１０點或跌０﹒３０％，成交３７２８﹒９３億元人民幣。深

證成份指數報１４７９０，跌１１１點或跌０﹒７５％，成交５４４８﹒１０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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眾安在綫（０６０６０） ３４﹒８５元 跌７﹒８０％

宏利 （００９４５） １５７﹒６０元 升０﹒３８％

中國太平（００９６６） １１﹒６４元 跌０﹒５１％

友邦 （０１２９９） ９２﹒５５元 升１﹒０９％

新保 （０１３３６） ２２﹒４０元 跌０﹒４４％



人保 （０１３３９） ２﹒４３元 升０﹒４１％

平保 （０２３１８） ６７﹒０５元 跌１﹒４０％

財險 （０２３２８） ６﹒８６元 無升跌

太保 （０２６０１） ２２﹒６５元 升０﹒４４％

國壽 （０２６２８） １２﹒９８元 跌０﹒３１％

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（ｎｓ）

