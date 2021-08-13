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即市新聞

13/08/2021 10:08

【電信回Ａ】逾８６００萬資金棄購，中電信Ａ定價較Ｈ股高逾七成

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上交所昨日（１２日）發布的中國電信
（００７２８）Ａ股首次公開發行股票發行結果公告顯示，網上投資者未繳款認購金額為
８５７８﹒４５萬元（人民幣．下同），網下投資者未繳款認購金額為６０﹒１７萬元，合計
８６３８﹒６２萬元。也就是說，逾８６００萬元的資金棄購中國電信Ａ股。
　　中國電信Ａ股的發行價格定為每股４﹒５３元，折算約５﹒４４港元，較昨日（１２日）Ｈ
股收市價３﹒０９港元高出７６％。
　　投資者放棄認購或早有先兆。早前就有資深股民在接受媒體採訪時表達了對破發的擔憂，「
中國電信出了中簽號後我第一時間核對了末三位數，看到剛好錯過後，雖然有點遺憾但是感覺也
不是壞事，中國電信的盤子太大了，港股現價幾乎等於Ａ股發行價一半，不知道會不會首日破發
。」
　　業內人士表示，發行定價是按照不低於每股淨資產來定的，但港股市價並不會考慮淨資產的
問題。綠鞋期滿後，中國電信可能會在Ａ股出現破發情況。
　　中國電信公布，根據本次發行的申購情況，協商確定啟用綠鞋機制，向網上投資者超額配售
，回撥機制啟動後，網下發行最終股票數量約為１４﹒０９億股。

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