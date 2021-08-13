【加碼調控】上海第二批集中供地公告將推遲至９月發布

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》》繼深圳、天津、青島市之後，上海宣布
暫緩第二批集中供地。
上海土地市場發布公告，為穩妥推進上海住宅用地集中出讓工作，第二批住宅用地將於９月
集中出讓公告。
上海在７月３０日發布了第二批住宅用地集中出讓信息預告，原本預計於８月發布集中出讓
公告。
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