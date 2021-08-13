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即市新聞

13/08/2021 12:45

《午市前瞻》大市走勢反覆，專家指阿里巴巴暫時已摸底

　　《經濟通通訊社１３日專訊》恆生指數半日收市報２６３３１，跌１８５點或０﹒７％，主
板成交６７３﹒０９億元。恆生中國企業指數報９３６７，跌９７點或１﹒０３％。恆生科技指
數報６５７９，跌１３９點或２﹒０８％。

＊聶振邦：下半年中央刺激經濟利好基建股＊

　　恆指上午走勢反覆，低開２２０點後，一度重升至上日收市水平２６５２１點，但隨後再度
向下跌逾２００點。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恆指表現與上兩日相似，
一樣有升幅後出現回吐。他指出，近期市場關注行業整頓消息，大市在２６５００點有較強阻力
。聶振邦分析，前幾日大市造好皆由內房股帶動，重磅科技股反而一直偏弱，到有關國策對內房
融資限制消息一出，內房股下跌，恆指便失去升市動力。
　　近日阿里巴巴（０９９８８）不利消息持續發酵，股價走勢偏弱。聶振邦指阿里巴巴由７月
２９日起在１８０至２００元橫行區間上落，現回落至１８０元水平是補回上月２８至２９日的
上升裂口。未來兩個交易日，未再跌穿１８０元水平，則仍屬整固階段。阿里巴巴由８月１０日
起成交量開始減少，聶振邦指出，有跌勢但成交量不多反映股價下行壓力較細。聶振邦提到，雖
然阿里巴巴暫時已摸底，但其未有進一步消息刺激股價，投資者入市需考慮回報。
　　聶振邦分析未來下半年市場憧憬中央刺激經濟，會投放資金在基建上，較可留意中國交通建
設（０１８００），現時股價在４元水平以下，息率５﹒６厘左右，市盈率只有約３﹒５倍，若
持續有資金流入，以現價入，年底前看好有機會上試４﹒５至４﹒８元水平，兩日收低於３﹒５
元就要止蝕。（ｌｃ）

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