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13/08/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流出２﹒５億人幣，去中芯買中移動

　　《經濟通通訊社１３日專訊》恆指低開２２１點，報２６２９６點。最高升４點報
２６５２１點，最低跌３１７點報２６２００點。恆指收報２６３９１點，跌１２６點或
０﹒４８％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２﹒５億元人民幣，減少８３﹒４％。北水淨買入最多的個股
依次是中國移動（００９４１）、吉利汽車（００１７５）、舜宇光學科技（０２３８２）；淨
賣出最多的依次是中芯國際（００９８１）、小米集團（０１８１０）、華虹半導體
（０１３４７）。
　　主板成交１２５８﹒７７億元減少７﹒３％。其中港股通成交３２７﹒７億元，佔總成交
２６％。

＊中移動績優獲摩通上調目標價＊

　　中移動截至今年６月底止中期純利增６％至５９１﹒１８億元（人民幣．下同），每股基本
及攤薄盈利為２﹒８９元，派中期息１﹒６３港元。期內，營運收入增至４４３６﹒４７億元，
營運利潤為６２５﹒１６億元。摩根大通發表研究報告指，中國移動的基本面正在改善，在即將
到來的Ａ股上市背景下，預期為集團業績及股息增加帶來更多動力。該行分別將集團２０２１及
２２年的盈測上調４％和６％，另外，維持其「增持」評級，升目標價４﹒１％至７６港元，以
反映強勁的第二季業績及管理層的正面指引。中移動升３﹒０８％報５１﹒８５元，北水淨買入
７﹒９億元。
　　吉利汽車跌１﹒５６％報２８﹒４５元，北水淨買入３億元。舜宇光學科技無升跌報２２２
元，北水淨買入２﹒９億元。中芯國際跌３﹒９１％報２４﹒５５元，北水淨賣出７﹒５億元。
小米集團跌３﹒２３％報２５﹒４５元，北水淨賣出５﹒９億元。華虹半導體跌８﹒５２％報
４３﹒５元，北水淨賣出５億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　７﹒８９
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　　３﹒００
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　　２﹒９４
　　長城汽車　　　　（０２３３３）　　　　　　０﹒５６
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　　０﹒２５

　　淨沽出最多港股：
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－７﹒４６
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－５﹒９３
　　華虹半導體　　　（０１３４７）　　　　　－５﹒００
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　－４﹒７４
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　－４﹒０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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