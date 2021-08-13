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即市新聞

13/08/2021 15:47

《美元走勢－羅明立》美元短線或仍需整固，優先考慮低位買入

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒４６　　　１１０﹒３５　　　１１０﹒３８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７４２　　　１﹒１７３３　　　１﹒１７３８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８１７　　　１﹒３７９７　　　１﹒３８０５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２３７　　　０﹒９２２９　　　０﹒９２３４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７８３０　　　７﹒７８１１　　　７﹒７８２８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》英國第二季度經濟增長２２﹒２％，符合市場預期，隨著社交限制的解封，消
費動力被釋放，但６月份製造業及工業的產出按月增長都不及預期，而變種病毒對經濟復甦的影
響會增加市場的不確性，鎊匯反彈未能持續，估計要繼續向下尋底。
　　美國公布８月７日當周初請失業救濟金人數減少至３７﹒５萬，符合預期；持續申領人數亦
回落至２８６﹒６萬人，較疫情前的數字仍多出１００萬。而７月ＰＰＩ年率及月率亦進一步上
升，按年增長７﹒８％，核心數據亦增長１％，遠高於預期。
　　通脹及就業數據理想帶動美匯回升，但未能企穩９３水平。美元仍然略佔優勢，只欠突破
９３﹒５０的動力，短線或仍需整固，優先考慮低位買美元。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７７０　　　１﹒１６５０　　　１﹒１８１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　沽出澳元　　０﹒７３９０　　　０﹒７３００　　　０﹒７４３０
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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