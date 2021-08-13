《美元走勢－羅明立》美元短線或仍需整固，優先考慮低位買入

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒４６ １１０﹒３５ １１０﹒３８

歐元╱美元 １﹒１７４２ １﹒１７３３ １﹒１７３８

英鎊╱美元 １﹒３８１７ １﹒３７９７ １﹒３８０５

美元╱瑞郎 ０﹒９２３７ ０﹒９２２９ ０﹒９２３４

美元╱港元 ７﹒７８３０ ７﹒７８１１ ７﹒７８２８

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《美元走勢》英國第二季度經濟增長２２﹒２％，符合市場預期，隨著社交限制的解封，消

費動力被釋放，但６月份製造業及工業的產出按月增長都不及預期，而變種病毒對經濟復甦的影

響會增加市場的不確性，鎊匯反彈未能持續，估計要繼續向下尋底。

美國公布８月７日當周初請失業救濟金人數減少至３７﹒５萬，符合預期；持續申領人數亦

回落至２８６﹒６萬人，較疫情前的數字仍多出１００萬。而７月ＰＰＩ年率及月率亦進一步上

升，按年增長７﹒８％，核心數據亦增長１％，遠高於預期。

通脹及就業數據理想帶動美匯回升，但未能企穩９３水平。美元仍然略佔優勢，只欠突破

９３﹒５０的動力，短線或仍需整固，優先考慮低位買美元。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７７０ １﹒１６５０ １﹒１８１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 沽出澳元 ０﹒７３９０ ０﹒７３００ ０﹒７４３０

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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