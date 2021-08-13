【地皮截標】元朗流業街地皮暫收３份標書，其士及爪哇入標

《經濟通通訊社１３日專訊》元朗流業街與涌業路交界地皮今午截標。截至早上１１點，據
現場所見，暫接獲３份標書，當中，其士集團（０００２５）、爪哇集團（００２５１）獨資入
標。
該地皮位置鄰近西鐵元朗站，地盤面積約１６﹒３７萬平方呎，預計可建樓面面積約
７﹒８５萬平方呎，地皮估值約４﹒７至６﹒３億元，每呎樓面地價介乎６０００至８０００元
。（ｓｌ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動
|開市Good Morning13/08/2021
潘鐵珊：阿里性侵醜聞負面影響有限 企穩200元才確認轉勢
|中國故事12/08/2021
《神州經脈》中央加強重點領域執法 外資謹慎應對監管 滬指轉跌
|財經熱話12/08/2021
中移動業績平穩勝預期 增派息兼具「回A」概念
|財經熱話12/08/2021
【監管回馬槍】傳內地整治互聯網保險亂象 專家料眾安在線無運行
|財經熱話12/08/2021
港交所曾挫近5% 績後遭多家大行削目標價 一文看清大行觀點
|FOCUS12/08/2021
【FOCUS】居民房貸急劇縮水 貨幣政策閃現超調信號?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰