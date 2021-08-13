【地皮截標】元朗流業街地皮暫收３份標書，其士及爪哇入標

《經濟通通訊社１３日專訊》元朗流業街與涌業路交界地皮今午截標。截至早上１１點，據

現場所見，暫接獲３份標書，當中，其士集團（０００２５）、爪哇集團（００２５１）獨資入

標。

該地皮位置鄰近西鐵元朗站，地盤面積約１６﹒３７萬平方呎，預計可建樓面面積約

７﹒８５萬平方呎，地皮估值約４﹒７至６﹒３億元，每呎樓面地價介乎６０００至８０００元

。（ｓｌ）



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