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13/08/2021 11:09

【地皮截標】元朗流業街地皮暫收３份標書，其士及爪哇入標

　　《經濟通通訊社１３日專訊》元朗流業街與涌業路交界地皮今午截標。截至早上１１點，據
現場所見，暫接獲３份標書，當中，其士集團（０００２５）、爪哇集團（００２５１）獨資入
標。
　　該地皮位置鄰近西鐵元朗站，地盤面積約１６﹒３７萬平方呎，預計可建樓面面積約
７﹒８５萬平方呎，地皮估值約４﹒７至６﹒３億元，每呎樓面地價介乎６０００至８０００元
。（ｓｌ）

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