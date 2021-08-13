【企業盈喜】Ｖｅｓｙｎｃ料中期多賺３５－５０％

《經濟通通訊社１３日專訊》Ｖｅｓｙｎｃ（０２１４８）公布，集團預期截至２０２１年

６月３０日止六個月錄得母公司擁有人應佔溢利，按年增加約３５％至５０％。

溢利增加主要由於集團於相關期間的銷售額增加，尤其是歐洲市場及零售渠道，以及北美

Ｖｅｎｄｏｒ Ｃｅｎｔｒａｌ計劃產生的銷售額；及品牌Ｌｅｖｏｉｔ及Ｃｏｓｏｒｉ於相關

期間的銷量增加。（ｃｗ）



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