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13/08/2021 17:16

【企業盈警】雲能國際料中期虧損按年增加約３１７％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》雲能國際（０１２９８）公布，集團預期截至２０２１年６月
３０日止六個月之虧損淨額，將較去年同期之虧損淨額７１０萬港元，增加約３１７％。
　　虧損淨額顯著增加乃主要由於集團收入因新型冠狀病毒的經濟及財政影響而有所減少；及存
貨的減值虧損增加。（ｃｗ）

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