《本港經濟》政府上調今年ＧＤＰ增長預測至５﹒５－６﹒５％



《經濟通通訊社１３日專訊》政府今日發表第二季度的本地生產總值修訂數字。當局指，除

非環球經濟狀況因疫情發展而急劇惡化，否則香港經濟應在今年餘下時間繼續處於復甦的道路之

上。考慮到上半年實質本地生產總值的強勁表現，以及消費券計劃帶來的支持，今年實質本地生

產總值增長預測由５月時覆檢的３﹒５－５﹒５％向上修訂至今輪覆檢的５﹒５－６﹒５％。然

而，即使經濟增長達到最新預測範圍的上限，２０２１年全年的實質本地生產總值仍將較

２０１８年的水平低約２％。政府會繼續密切留意相關情況。



＊維持今年整體通脹率預測為１﹒６％＊



政府指，隨著本地經濟活動持續復甦和外圍價格壓力加大，基本綜合消費物價指數在今年第

一季按年下跌０﹒２％後，在第二季輕微上升０﹒３％。展望未來，雖然隨著經濟復甦和進口價

格上升，基本通脹率在短期內或會進一步上升，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運

行，整體價格壓力應保持大致受控。鑑於情況發展至今大致符合預期，２０２１年基本消費物價

通脹率和整體消費物價通脹率的預測在今輪覆檢分別維持在１％及１﹒６％，與５月時覆檢相同

。



＊上半年經濟按年增長７﹒８％＊



根據政府統計處今日發布的修訂數字，隨著環球經濟狀況改善和本地疫情減退，香港經濟在

今年第二季繼續處於復甦的軌道，實質本地生產總值在第二季按年增長７﹒６％，比首季的８％

訂自預先估計的－１％）。今年上半年合計，實質本地生產總值按年增長７﹒８％。



＊Ｄｅｌｔａ變種病毒肆虐威脅環球經濟＊



政府經濟顧問歐錫熊指出，在大規模疫苗接種計劃的推展，以及許多主要經濟體的強力財政

及貨幣政策支持下，環球經濟持續改善。外部需求復甦應在今年餘下時間繼續支持香港的貨物出

口，雖則升幅或較上半年異常強勁的增長有所放緩。服務輸出也應持續增長，但近期更具傳染性

的Ｄｅｌｔａ變種病毒在全球多地肆虐，為環球經濟帶來威脅。其他風險因素，如中美關係、地

緣政治緊張局勢，以及主要央行貨幣政策立場的變化，也值得關注。

他表示，本地方面，受惠於環球經濟復甦及本地疫情穩定，消費及營商氣氛近月更趨正面。

勞工市場改善，加上消費券計劃的推動，將有助刺激消費氣氛，並為與消費相關行業提供支持。

為創造條件以達致更全面的經濟復甦，社會必須致力令疫情持續受控，並努力實現更廣泛的疫苗

接種。（ｃｌ）

