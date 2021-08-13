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即市新聞

13/08/2021 16:34

《本港經濟》政府上調今年ＧＤＰ增長預測至５﹒５－６﹒５％


　　《經濟通通訊社１３日專訊》政府今日發表第二季度的本地生產總值修訂數字。當局指，除
非環球經濟狀況因疫情發展而急劇惡化，否則香港經濟應在今年餘下時間繼續處於復甦的道路之
上。考慮到上半年實質本地生產總值的強勁表現，以及消費券計劃帶來的支持，今年實質本地生
產總值增長預測由５月時覆檢的３﹒５－５﹒５％向上修訂至今輪覆檢的５﹒５－６﹒５％。然
而，即使經濟增長達到最新預測範圍的上限，２０２１年全年的實質本地生產總值仍將較
２０１８年的水平低約２％。政府會繼續密切留意相關情況。

＊維持今年整體通脹率預測為１﹒６％＊

　　政府指，隨著本地經濟活動持續復甦和外圍價格壓力加大，基本綜合消費物價指數在今年第
一季按年下跌０﹒２％後，在第二季輕微上升０﹒３％。展望未來，雖然隨著經濟復甦和進口價
格上升，基本通脹率在短期內或會進一步上升，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運
行，整體價格壓力應保持大致受控。鑑於情況發展至今大致符合預期，２０２１年基本消費物價
通脹率和整體消費物價通脹率的預測在今輪覆檢分別維持在１％及１﹒６％，與５月時覆檢相同


＊上半年經濟按年增長７﹒８％＊

　　根據政府統計處今日發布的修訂數字，隨著環球經濟狀況改善和本地疫情減退，香港經濟在
今年第二季繼續處於復甦的軌道，實質本地生產總值在第二季按年增長７﹒６％，比首季的８％
訂自預先估計的－１％）。今年上半年合計，實質本地生產總值按年增長７﹒８％。

＊Ｄｅｌｔａ變種病毒肆虐威脅環球經濟＊

　　政府經濟顧問歐錫熊指出，在大規模疫苗接種計劃的推展，以及許多主要經濟體的強力財政
及貨幣政策支持下，環球經濟持續改善。外部需求復甦應在今年餘下時間繼續支持香港的貨物出
口，雖則升幅或較上半年異常強勁的增長有所放緩。服務輸出也應持續增長，但近期更具傳染性
的Ｄｅｌｔａ變種病毒在全球多地肆虐，為環球經濟帶來威脅。其他風險因素，如中美關係、地
緣政治緊張局勢，以及主要央行貨幣政策立場的變化，也值得關注。
　　他表示，本地方面，受惠於環球經濟復甦及本地疫情穩定，消費及營商氣氛近月更趨正面。
勞工市場改善，加上消費券計劃的推動，將有助刺激消費氣氛，並為與消費相關行業提供支持。
為創造條件以達致更全面的經濟復甦，社會必須致力令疫情持續受控，並努力實現更廣泛的疫苗
接種。（ｃｌ）

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