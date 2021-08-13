【夜期時段】即月期指最新報２６３１３點，升３點，低水７９點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６３１９點，升９點，低水７３
點，最新報２６３１３點，升３點，低水７９點，合約成交２０３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９３６４點，升９點，低水１４點，最新報９３５６點，升
１點，低水２２點，合約成交２５９張。
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