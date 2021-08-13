《再戰明天》鮑威爾下周出席線上會議，中國公布工業生產

《經濟通通訊社１３日專訊》鮑威爾下周出席線上會議，及聯邦公開市場委員會

（ＦＯＭＣ）公布會議記錄，料為下周市場焦點。



＊德國外長談歐盟的中國戰略＊



各國重要經濟活動方面，下周一亞太經合組織（ＡＰＥＣ）舉行２０２１年食品安全部長會

議。本港時間下周一７：００ｐｍ，德國外交部長馬斯（Ｈｅｉｋｏ Ｍａａｓ）將從德國的角

度，談論歐盟的中國戰略。

下周二９：３０ａｍ，澳洲央行公布會議紀錄。下周三１：３０ａｍ，聯儲局主席鮑威爾與

全美教育工作者和學生進行線上市政廳會議，討論聯儲局和經濟教育的工作。下周四２：００

ａｍ，ＦＯＭＣ公布會議記錄。

在數據方面，下周一７：５０ａｍ，日本公布第二季國內生產總值，經季節調整季率料由上

次下滑１％改善為增長０﹒１％。９：３０ａｍ，中國公布７月新屋價格。１０：００ａｍ，中

國公布７月工業生產，年率料由８﹒３％降至７﹒９％，年率料由１５﹒９％降至１４﹒５％；

７月零售銷售，年率料由１２﹒１％降至１０﹒９％，年率料由２３％降至２１﹒１％。

１２：３０ｐｍ，日本公布６月產能利用率；６月工業生產。８：３０ｐｍ，美國公布８月

紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由４３降至２５﹒７。



＊日本下周一公布ＧＤＰ，舜宇微盟業績＊



在本港，下周一公布業績的公司有：微盟（０２０１３）、舜宇（０２３８２）、閱文

（００７７２）。（ｈｌ）

