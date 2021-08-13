【騰訊預測】騰訊下周放榜料次季多賺９％，新作欠奉疊加監管風險

《經濟通通訊社記者趙嘉駿１３日報道》騰訊（００７００）將於下周三（１８日）公布第

二季業績。綜合市場預測，騰訊第二季非通用會計準則盈利介乎３０５﹒９３至３４６﹒５４億

元（人民幣．下同），中位數為３２９﹒１６億元，按年升約９﹒２％，即上半年非通用會計準

則盈利約６６０﹒３４億元，按年升約１５﹒４％。第二季收入預測中位數為１３７９億元，按

年升約２０％。券商普遍對騰訊第二季手遊收入的增長預測相對保守，主要歸咎於期內未有大型

新作推出，而受益於雲業務的強勁增長，預料其金融科技和商業服務收入增幅將較為顯著。

但面對近期內地的監管風波，騰訊股價反覆走低，上月底曾低見４２２港元創逾一年低位。

大部份大行均下調騰訊的目標價，惟富瑞和瑞信依然維持目標，野村最淡看６９８港元。

削價幅度最大的是高盛，目標價由９０６港元大削超１６％至７５９港元，但指騰訊近期股

價從５２周高位大幅回落，認為風險回報在未來幾年都具吸引力，維持其「買入」評級，並列入

「確信買入」名單。



＊季內欠新作遭垢病，匯證、瑞信均料手遊收入升１３％＊



遊戲業務一向是騰訊第一大收入命脈，但騰訊今季未見有吸晴的新作推出。匯證的報告指出

，《王者榮耀》和《和平精英》的總收入保持穩定，但新手遊《ＤｎＦ》仍然發布無期，手遊市

場競爭激烈，料騰訊手遊收入按年增１３％。該行對騰訊全年的手遊收入預測下調６％，但強調

仍對其遊戲業務保持積極態度。此外，騰訊在季內只發布了五款電腦遊戲，較今年首季的７款為

少，相關收入料見持平。

匯證預計，騰訊的社交廣告料增２６％；媒體廣告收入預增５％；而受益於雲業務的強勁增

長延續至２０２１年，金融科技和商業服務收入預增３８％，故維持騰訊「買入」評級，但目標

價由７７５港元，下調３﹒２％至７５０港元。

瑞信的觀點與匯證相近，都考慮到騰訊期內未有大型新遊戲推出，同樣料次季手遊收入增長

１３％。瑞信指，現時主要需視乎近期監管更新，手遊的推出管線及下半年的增長前景等等。該

行將其２０２１－２２年盈利預測下調４－５％，以反映下半年更慢的廣告收入增長，又認為騰

訊的前景明朗，主要由於手遊管線強勁及未變現的微信生態系統可成為中期驅動力。該行重申其

「優於大市」評級，目標價７５０港元

而大和的看法就相對樂觀，認為內地加強數據安全規管對騰訊的影響可能甚微，而新遊戲《

真三國無雙》和《Ｐｏｋｅｍｏｎ ＵＮＩＴＥ ｍｏｂｉｌｅ》將分別在８月及９月上線；同

時，《英雄聯盟》在海外市場的表現一直穩定，預料第二季手遊收入按年增長１７％。

不過，大和都認同未來的網絡監管風險仍存在一定隱憂，雖維持其「買入」評級，但將目標

價由８５０港元，下調約３﹒５％至８２０港元。



＊官媒喊話劍指遊戲產業，若加稅料影響盈利６％＊



近期官媒針對多個行業亂象頻頻喊話，新華社旗下《經濟參考報》上周撰文狠批遊戲為「精

神鴉片」，直斥網絡遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響。雖然文章其後收回「精神

鴉片」等字眼，但市場普遍預料監管或將劍指遊戲產業。

摩根士丹利發報告指，在防止年輕人上癮方面，騰訊早已推行一系列比官方政策更為嚴謹的

措施，包括設置遊戲時間和付費限制，而這造成的收入敞口是相對可控，預計未成年人只貢獻騰

訊約６％的遊戲收入。

而對於由《人民日報》海外版撰寫、近期另一篇批評遊戲公司應肩負更多社會責任的文章，

大摩注意到該文章承認這些遊戲公司在國際間的影響力日漸擴大，有利向外宣揚中國的軟實力，

因此預料監管升級的風險有所緩和，給予遊戲行業「吸引」評級。

多份官媒評論均有提出，互聯網巨企應繳付更多的稅務。花旗認為，現時逐漸收緊的監管環

境及最近的反競爭法調查，將使互聯網企業如騰訊、網易（０９９９９）等將錯失「主要軟件企

業」減稅，亦預期今年部分科企在獲得優惠稅率方面顯得有困難。

花旗預料，若騰訊在今年第二季起不再獲得稅務優惠，今年的有效稅率將由１５﹒５％上升

至２５％，而盈利將會下降６﹒１％，預期在上述情況下，未來兩年的盈利將分別下降８﹒９％

及９﹒１％。而大摩則假設企業所得稅（ＥＩＴ）從１０％調升至１５％，預料對騰訊每股盈利

的負面影響為６％。

