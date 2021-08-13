《小傳日記》貝萊德大幅減持，阿里無運行

《小傳日記》阿里巴巴（０９９８８）繼性侵醜聞後，今日又有負面消息傳出，原來全球最

大資產管理公司嘅貝萊德喺第二季大手拋售阿里股份，共沽出７４０３萬股，喺投資組合入邊嘅

佔比由第一季嘅０﹒５６巴仙驟降至０﹒０６巴仙。睇番阿里股價７月尾見過１７４﹒５銀，係

近１７個月低，貝萊德算係逃過一劫。

不過內媒就話，富達、施羅德等不少資管巨頭喺７月冇大幅度減持中國資產，反而逆勢撈底

，騰訊（００７００）、阿里、美團（０３６９０）都喺增持名單入邊。半日阿里依然無咗逾３

巴仙，報１８２﹒６銀；沽得最勁係美資嘅美林，佔成交量近１３巴仙。ＱＱ走低近３巴仙，報

４６８﹒４銀；美團微升一格，報２３６﹒８銀。

噚晚出中期績嘅百度（０９８８８）業績表現都唔錯，上季收入同Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ經調整

淨利潤都好過市場預期，主要得益於ＡＩ業務的快速增長，期內智能雲業務按年增長７１巴仙。

不過因為投資快手（０１０２４），導致按年同按季都盈轉虧，上季蝕左９０００萬美金。百度

半日碌低近３巴仙，報１５４﹒４銀。快手（０１０２４）跣低近４巴仙，報８１銀。



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