《股市一周》科技股本周表現波動，港股周升２１２點

《經濟通通訊社１３日專訊》本周港股走勢窄幅波動，主要於二萬六關至二萬七關水平徘徊

。本周初阿里巴巴（０９９８８）陷性侵醜聞兩高管引咎辭職，亦有傳中國反壟斷監管當局準備

對美團（０３６９０）處以約１０億美元（約７８億港元）罰款，相關消息致科網股走勢較波動

。同時市場亦因業績期氣氛較謹慎。本周恆指反彈２１２點報２６３９１點，科指則跌１０７點

報６５８９點。

周一（９日），阿里巴巴（０９９８８）陷性侵醜聞兩高管引咎辭職，惟該股當日可收升近

２％報１９１﹒９元。而當日Ａ場表現向好，港股由科技股及金融股領跑先跌後回升，收升

１０４點報２６２８３點。

周二（１０日）隔晚美國公布非農就業數據表現優於預期，港股周二回穩，而大型科技股Ａ

ＴＭＸＪ亦見買盤，在地產股、油股撐市下，港股當日收升３２２點報２６６０５點，重上

２６５００點位置。

周三（１１日）市場關注多隻大型科企中期業績公布，恆指好淡爭持，隨後在內銀股帶領下

再現升勢，當日收升５４點報２６６６０點。

上日，隔晚美股表現向好，而當日港交所（００３８８）、港鐵（０００６６）公布業績亦

理想。港交所中期純利６６﹒１億元升２６％，派息４﹒６９元；而港鐵中期虧轉盈賺

２６﹒７３億元，派中期息０﹒２５元。惟Ａ場走勢偏軟，恆指最終未能延續升勢收跌１４２點

報２６５１７點。

今日港股表現反覆，Ａ場走勢略偏軟，受油股、科技股以及賭股的拖累下偏軟，恆指收報

２６３９１點，跌１２６點或跌０﹒４８％。萬洲（００２８８）中期按生物公允價值調整後純

利升逾倍，今日揚升逾３％成表現最佳藍籌股份。而金沙（０１９２８）則為表現最差藍籌，今

日收跌３﹒２７％報２５﹒１５元。

恆指本周在２５９２０至２６８２２點間波動，上下波幅９０１點，全周升２１２點或

０﹒８％，報２６３９１點，日均主板成交１４４７﹒１億元，按周回落１４﹒８％；國指本周

在９１３６至９６１７點間波動，上下波幅４８０點，全周升１０４點或１﹒１％，報９３７７

點；科指本周在６５３１至６８８４點間波動，上下波幅３５２點，全周跌１０７點或１﹒６％

，報６５８９點。



＊恆大擬售旗下資產恆大系齊揚，光伏股偏軟福萊特玻璃挫近兩成＊



中國恆大（０３３３３）本周三通知股東及投資者，正接觸幾家潛在獨立第三方投資者，探

討有關出售旗下部分資產，包括出售公司上市附屬公司恆大汽車（００７０８）及恆大物業

（０６６６６）部分權益。恆大系股份本周齊揚，恆大物業（０６６６６）升４３﹒２０％，報

７﹒２６元；恆大汽車（００７０８）升１３﹒５６％，報１３﹒４元；恆大（０３３３３）升

１０％，報５﹒７２元；恆騰（００１３６）升１５﹒１８％，報４﹒７８元。

大型科網股本周個別發展，有傳中國反壟斷監管當局準備對美團（０３６９０）處以約１０

億美元（約７８億港元）罰款，美團被指涉嫌濫用其市場支配地位，惟該股本周領跑揚升

９﹒１７％，報２３３﹒４元。騰訊（００７００）起訴抖音不正當競爭獲賠６０萬人民幣，該

股本周揚升３﹒６６％，報４７０﹒２元。而阿里巴巴（０９９８８）陷性侵醜聞兩高管引咎辭

職，本周跌４﹒９１％，報１８４元；小米（０１８１０）私募股權基金註冊資本大增十倍至

１１億人幣，本周跌３﹒４２％，報２５﹒４５元；而京東集團（０９６１８）則微跌

０﹒８７％，報２７４元。

人民政協報刊文稱，中國依然處在工業化和城市化的中後期，必須保持一定的發展速度。因

此，在未來一段時期，碳排放還將持續增長。減碳必須立足這個客觀實際，不能趕時髦，盲目減

排。減碳要實事求是，綜合考慮本區域的產業結構、能源結構以及各行業的能源消費情況，合理

設定目標，有序推進。惟本股光伏股下挫，福萊特玻璃（０６８６５）１８﹒６６％，報

３３﹒３５元；新特能源（０１７９９）跌９﹒０５％，報１９﹒１元；信義光能

（００９６８）跌８﹒０６％，報１５﹒９８元；彩虹新能源（００４３８）跌７﹒１９％，報

３１元；龍源電力（００９１６）跌４﹒４３％，報１３﹒８２元。



＊香港下周三公布季調失業率，騰訊同日公布業績＊



本港下周三（１８日）將公布７月經季調失業率，下周四（１９日）公布按年綜合ＣＰＩ。

內地下周一（１６日）將公布零售銷售、新屋價格、調查失業率，下周五（２０日）將公布１年

及５年借貸基礎利率。外圍方面，下周二（１７日）將公布歐元區第二季按季及按年ＧＤＰ、下

周三公布英國、歐元區按年ＣＰＩ。下周四則公布歐洲央行經常帳、美國首次及連續申領失業救

濟金人數。

業績方面，下周一將公布舜宇（０２３８２）、雅生活（０３３１９）與微盟

（０２０１３）中期業績；而「股王」騰訊（００７００）及車股吉利（００１７５）則於下周

三公布中期業績。值得留意的是，心瑋醫療－Ｂ（０６６０９）將於下周五（２０日）上市。

（ｊｃ）

