《積金有道－劉家怡》善用「基金風險標記」辨別基金風險水平

《積金有道》定期檢視強積金是每名成員須培養的好習慣，但大家需要調整強積金組合時，

或會發現市場上的基金選擇繁多，風險水平各有高低，作投資決定時，不知從何入手。其實要找

到適合自己風險承受能力的基金有甚麼竅門？馬上與大家分享一個好助手。



＊「基金風險標記」助辨別基金風險高低＊



風險管理是投資的基本課，成員作出每個投資決定前，應該要按自身對風險的承受能力去配

置，同時亦應了解不同強積金基金的風險水平，先求知再投資。

為協助成員比較計劃內不同基金的風險水平，以往強積金計劃受託人會各自制訂風險評級，

再以不同方法表達，有些以數字，有些則以顏色來分別風險水平的高低。惟此類風險評級因應受

託人或計劃而各有不同，有時較難直接作比較。



＊「７級標記」界定風險水平＊



為了讓成員有更客觀的資料，比對不同基金的風險水平，２０１９年積金局更新了《強積金

投資基金披露守則》，要求受託人於２０２０年４月１日開始，將成分基金的風險，按照一個七

級標準的風險級別表劃分，其中「基金風險標記」為一個客觀的風險量化數值，各計劃要按積金

局的要求對各成分基金作出統一的風險計算。成員在基金便覽內、受託人網站，或是積金局網站

均可找到相關資料，方便實用。

而「基金風險標記」是根據基金過往三年的每月回報波幅水平作計算，而得出的一個數值，

以百分比形式表示，再根據其數值以１至７級分類。一般而言，基金風險標記的數值愈高，風險

級別亦愈高，代表基金風險較高，回報波幅通常亦較大，提供較高預期回報的潛力亦比低風險基

金為高。同樣，其回報下跌的機會亦較大。

我們從積金局網頁的資料來看，現時保守基金及部分保證基金類別，其風險級別一般屬於１

級，基金風險標記少於０﹒５％，屬於較低風險的類別。而股票基金類別的風險級別一般屬６級

，代表其風險亦較高。這些簡單的表達方式統一易明，助大眾更容易理解及辨別基金風險，從而

選擇合適的強積金投資組合。

強積金投資涉及的風險因素眾多，資產分配沒有一套絕對標準，基金各有特點及其風險程度

，最重要是成員參考實用的資料去選擇符合個人風險承受能力的組合。我鼓勵成員可善用這些工

具，細心閱讀相關資訊，作全面評估，為長遠退休保障造好部署。

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》



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