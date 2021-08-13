  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/08/2021 10:00

《積金有道－劉家怡》善用「基金風險標記」辨別基金風險水平

　　《積金有道》定期檢視強積金是每名成員須培養的好習慣，但大家需要調整強積金組合時，
或會發現市場上的基金選擇繁多，風險水平各有高低，作投資決定時，不知從何入手。其實要找
到適合自己風險承受能力的基金有甚麼竅門？馬上與大家分享一個好助手。

＊「基金風險標記」助辨別基金風險高低＊

　　風險管理是投資的基本課，成員作出每個投資決定前，應該要按自身對風險的承受能力去配
置，同時亦應了解不同強積金基金的風險水平，先求知再投資。
　　為協助成員比較計劃內不同基金的風險水平，以往強積金計劃受託人會各自制訂風險評級，
再以不同方法表達，有些以數字，有些則以顏色來分別風險水平的高低。惟此類風險評級因應受
託人或計劃而各有不同，有時較難直接作比較。

＊「７級標記」界定風險水平＊

　　為了讓成員有更客觀的資料，比對不同基金的風險水平，２０１９年積金局更新了《強積金
投資基金披露守則》，要求受託人於２０２０年４月１日開始，將成分基金的風險，按照一個七
級標準的風險級別表劃分，其中「基金風險標記」為一個客觀的風險量化數值，各計劃要按積金
局的要求對各成分基金作出統一的風險計算。成員在基金便覽內、受託人網站，或是積金局網站
均可找到相關資料，方便實用。
　　而「基金風險標記」是根據基金過往三年的每月回報波幅水平作計算，而得出的一個數值，
以百分比形式表示，再根據其數值以１至７級分類。一般而言，基金風險標記的數值愈高，風險
級別亦愈高，代表基金風險較高，回報波幅通常亦較大，提供較高預期回報的潛力亦比低風險基
金為高。同樣，其回報下跌的機會亦較大。
　　我們從積金局網頁的資料來看，現時保守基金及部分保證基金類別，其風險級別一般屬於１
級，基金風險標記少於０﹒５％，屬於較低風險的類別。而股票基金類別的風險級別一般屬６級
，代表其風險亦較高。這些簡單的表達方式統一易明，助大眾更容易理解及辨別基金風險，從而
選擇合適的強積金投資組合。
　　強積金投資涉及的風險因素眾多，資產分配沒有一套絕對標準，基金各有特點及其風險程度
，最重要是成員參考實用的資料去選擇符合個人風險承受能力的組合。我鼓勵成員可善用這些工
具，細心閱讀相關資訊，作全面評估，為長遠退休保障造好部署。
《友邦香港及澳門首席企業業務總監　劉家怡》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事12/08/2021
《神州經脈》中央加強重點領域執法　外資謹慎應對監管　滬指轉跌
財經熱話12/08/2021
中移動業績平穩勝預期 增派息兼具「回A」概念
財經熱話12/08/2021
【監管回馬槍】傳內地整治互聯網保險亂象　專家料眾安在線無運行
財經熱話12/08/2021
港交所曾挫近5%　績後遭多家大行削目標價　一文看清大行觀點
FOCUS12/08/2021
【FOCUS】居民房貸急劇縮水　貨幣政策閃現超調信號?
財經熱話12/08/2021
創科業績理想勝預期 股價急升逾一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金