《品中資－羅國森》阿里雲，仍是一片「烏雲」？

《品中資》如果說近期最當黑的科技股，我相信，很多人都會即時想起阿里巴巴

（０９９８８）（下稱阿里），因為在這個科網股最風雨飄搖的時候，阿里竟然爆出一宗性侵醜

聞。公眾最不滿的，似乎是管理層處理這件事的手法，最後更要集團主席出來安撫和道歉，此事

對阿里的形象，肯定已造成深遠的影響。

不過，即使如此，在ＡＴＭＸＪ這五大科網巨頭之中，阿里的股價也不是最弱的一隻。此話

怎說？我以年初至今的股價走勢比較，發現這五大巨頭的股價跌幅其實相若（見附表），當中騰

訊（００７００）仍然是跌幅最少的一隻，只跌１５％，而其餘四巨頭，跌幅都介乎１９％－２

１％之間，即是彼此彼此而已！

當然，有留意阿里股價的讀者會說，阿里的股價在去年１０月底，螞蟻上市觸礁後已經跌了

一截，所以今年的跌幅才減少。

但我查看這幾大巨頭過去一年的走勢圖，阿里在去年底，即１１和１２月的跌幅確實頗大，

但其他幾隻科網巨頭，除了小米的走勢相反之外，其餘３隻在該段時間也是偏弱的，只不過沒有

阿里這麼弱而已！

今年初的時候，我在本欄寫過一篇題為《阿里巴巴守得「雲」開？》的品評，當中的「雲」

字有兩個意思，一是馬雲的雲，因為只要馬雲離「開」阿里愈遠，阿里便愈安全。

另一個意思是阿里雲的雲，因為在阿里眾多業務中，最有潛力的部分就是雲業務，因為阿里

旗下的電商業務累積了海量的數據，這些「大數據」是很有價值的資產，也是讓阿里重新起飛的

引擎。因此，阿里能否重新上路，大家必須密切注意這個「雲」的變化！



＊失大客雲業務增長放緩＊



眼看過去大半年阿里股價的走勢，大家可能認為，這片雲可能只是一片「烏雲」，尤其在最

新公布的２０２２年首季業績中（阿里的年結日是３月３１日），雲業務的收入增長放緩至

２９％，主要由於一個大型客戶停止採用阿里的海外雲服務。

市場估計，這個大客是抖音的母公司字節跳動。如果撇除這個影響，雲業務的增長其實高達

四成。換句話說，有超過一成的增長是來自這個大客戶，由此可見，這個真的是很大的客戶呢！

再者，管理層估計，該客戶對阿里的雲計算收入影響，會持續至這個財政年度末，影響真的很大

呢！

還有的是，內地最近對教育行業的整頓，也會對線上教育行業產生重大影響。看來，管理層

在這方面要再下苦功了。

不過，在今次的季度業績中，我也發現，阿里的管理層正在調整他們的策略。

阿里早前揚言，今個財政年度會把所有新增利潤，投入至重點戰略領域。這些領域包括新零

售、本地生活服務，商業業務等等。

今年首季（財政年度計），阿里在商業業務的投資金額達１３９﹒２４億元，按季變幅不大

，對上一個季度投入１３６﹒５６億元；但較去年同期的５１﹒７４億元，則大幅增加。投資的

領域包括新零售、本地生活服務、淘寶特價版、Ｌａｚａｄａ及菜鳥等等。

過去，阿里給人的感覺是一Ａｐｐ走天涯，這個超級Ａｐｐ就是淘寶。但踏入今個財政年度

，阿里已經由一個超級應用程式，轉向形成多個消費應用程式的布局，以滿足消費者的不同需求

，以及應付其他對手的挑戰。我形容，阿里現在開始，是在「深耕細作」，真正將互聯網和我們

的日常生活更緊密地聯繫起來。



＊市盈率已低於２０倍＊



阿里在今次業績中，披露了各項新業務的進展，包括社區商業平台ＧＭＶ（商品交易額）按

季爆升２００％、Ｃ２Ｃ社區及平台閑魚，季度移動月活躍用戶逾１億、淘寶特價版年度活躍消

費者超過１﹒９億、電商平台Ｌａｚａｄａ訂單量按年升９０％、餓了麼訂單量按年增長５０％

等等。

阿里如此加大新業務的投資，自然令到盈利受壓，雖然首季收入增長３４％至２０５７億元

（人民幣．下同），但經營利潤卻下跌１１％至３０８億元。經調整或非公認會計準則計算下的

盈利雖然增長１０％至４３４億元，但主要是靠投資收益的增長所致。

這一刻，對阿里來說，無論股價和業務，都可以說是一個低潮，因為一方面要應付來自監管

機構的壓力，另方面也要為業務轉型而增加投資，但我仍然深信，只要再給予一些時間，阿里是

可以重拾增長的，因為她跟騰訊一樣，都是內地最具前瞻性和經營策略的大型企業。

以昨日阿里的股價１８８﹒７元計，今年的預測市盈率已經回落至１８倍左右（首季每股盈

利約２﹒５港元），我不敢說已經見底，但這個水平已不算貴，可以考慮吸納了。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



ＡＴＭＸＪ今年以來股價跌幅



股票名稱 去年底股價 １２╱８收市價 跌幅

（元） （元） （％）

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騰訊 （００７００） ５６４﹒００ ４８２﹒００ １５

京東 （０９６１８） ３４２﹒００ ２７６﹒２０ １９

阿里巴巴（０９９８８） ２３２﹒６０ １８８﹒７０ １９

美團 （０３６９０） ２９４﹒６０ ２３６﹒６０ ２０

小米 （０１８１０） ３３﹒２０ ２６﹒３０ ２１

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