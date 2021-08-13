《雷鳴天下－雷鼎鳴》中央硬橋硬馬的政策風格

《雷鳴天下》西方的評論界有種說法，指中國近年的外交政策變得比前ａｓｓｅｒｔｉｖｅ

。此字並無很貼切的相應中文詞語，但含義可理解為硬橋硬馬，敢於表明自己的態度。上述評語

，我倒是同意，中國本來採用韜光養晦的政策，不出頭，但在西方世界眼中，今天已不是個小乖

乖了。此種轉變，不但在外交政策上可見到，在處理香港事務上，一樣明顯。



走向硬橋硬馬的里程碑，在國際事務上是今年３月份的阿拉斯加會議，在香港問題上則是去

年７月１日生效的《香港國安法》。



＊確定美國對華用心不良＊



在特朗普年代貿易戰期間，中國仍願意跟美國進行冗長的談判，剛中有柔，結果是美國完全

討不了好處。在此階段，中國似乎仍不確定美國對華政策的長遠目標。但自拜登上台後，美國推

動了一系列要挖中國牆腳的行徑，到處煽風點火要遏制中國，美國的意圖便愈見鮮明。在阿拉斯

加會議中，楊潔箎一句「我們把你們想得太好了！」正是核心，此言意味著中國對美國不再存在

幻想，確定了她用心不良，中國就算無意與美國爭霸，只想締造人類利益共同體，美國也會害怕

因自己的衰落而顯得相形見絀，所以必須把中國的發展扼殺掉。



毛澤東在《中國社會各階級的分析》中，曾說過︰「誰是我們的敵人，誰是我們的朋友，這

個問題是革命的首要問題。」中國現在雖不是在搞革命，但在國際上哪個國家要遏制中國的發展

，同樣要弄清楚。中國本想與美國做朋友，但對方要做敵人，在確定此點認知後，便不能一廂情

願，只能針鋒相對，更要建立新的工具庫以作反制。



獲得過兩次諾貝爾獎的居里夫人在大半個世紀前致函中國政府，指出若要避免原子彈的戰爭

威脅，中國自己必須也發展原子彈，中國也著實做到了。中國的核武儲備一直控制在遠低於美國

的水平，但應已足以將整個美國摧毀，最近似也在增加儲備。這是政治動作多於軍事所需，是要

告訴美國，中國若受任何襲擊，都會有嚴厲的報復措施。



＊表明中國不會主動惹事＊



更具體的政治反制措施，是人大常委在６月１０日通過《反外國制裁法》，此法稍後在香港

也會立法。此法意義重大，表明中國不會主動惹事，但若以美國為首的某些西方國家搞長臂管轄

，用制裁中方或香港官員的方法干預中國內政，則等於按了鈕，啟動中國對這些國家的制裁。又

因為西方世界的企業上層社會，在中國市場中有著千絲萬縷的關係，中國的制裁很具殺傷力。



中國這招等於貫徹了華人社會中６０多年來流行不衰的歌曲《我的祖國》中的一段歌詞︰「

朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的有獵槍！」中國是要警告那些被美國所逼迫的國家

，跟著美國會有大麻煩，與中國友好，則前景無限寬闊。



＊在港整頓行動料陸續來＊



中央決策人在國際上硬橋硬馬的作風，一樣適用於香港。既然中國認定美國才是世界不穩的

源頭，在香港亦有上下其手，那麼中央政府的出手便十分果斷，懶得與不知進退的黑暴分子廢話

。去年推出國安法後，短短一年左右，香港整個大局便出現大變。多名有損害國家安全的政客被

控並定罪，《蘋果日報》被取締，《人民日報》與新華社指著教協說它是必須割除的毒瘤，教協

立時土崩瓦解。在未來一段日子，整頓傳媒、教育界、法律界，甚至工會的動作相信陸續有來，

而且速度甚快。我上周在友報一篇文章中預測教協將成為歷史名詞，想不到還過不了幾天，教協

便宣布要解散。



中央ａｓｓｅｒｔｉｖｅ地出招，是否冒進行為？我看不大可能，招數快狠準，招招攞命，

顯然都經過長時間的冷靜計算。世界歷史與香港歷史都在這些招數中走進了新的階段。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

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