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13/08/2021 08:00

《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：前７月外資增持超五千億國債

　　《經濟通通訊社１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

前７個月外資增持超五千億元中國債券
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
債券通公司披露的數據顯示，截至７月末，境外機構持有中國銀行間市場債券３﹒７７萬億元人
民幣，刷新歷史紀錄；與上月末相比，持債規模上升２３４億元人民幣，為連續第４個月上升。

「十四五」陸家嘴將打造全球人民幣資產配置中心
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
８月１２日發布的《自貿試驗區陸家嘴片區發展「十四五」規劃》提出，「十四五」時期，陸家
嘴將加快建設全球人民幣金融資產配置中心，將陸家嘴金融城建設成為與中國國際地位相匹配的
國際一流金融城。
　　
中交集團開啓改革發展３﹒０新階段
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日前，由中國自主研發設計製造的最大直徑盾構機「運河號」成功始發，標誌著北京東六環改造
工程全面進入盾構掘進階段。該工程設備便來自這家「超級建設者」　　中國交通建設集團有限
公司。


《上海證券報》

陸家嘴「十四五」劍指國際一流金融城
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《自貿試驗區陸家嘴片區發展「十四五」規劃》昨日正式發布。《規劃》提出，「十四五」時期
，陸家嘴將加快建設全球人民幣金融資產配置中心，將陸家嘴金融城建設成與中國國際地位相匹
配的國際一流金融城。

臨港新片區「十四五」規劃出爐
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上海市政府昨日發布《臨港新片區發展「十四五」規劃》提出，到２０２５年，臨港新片區要初
步建成具有較強國際市場影響力和競爭力的特殊經濟功能區，成為中國深度融入經濟全球化的重
要載體。

深交所持續強化新股報價行為監管
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，深交所關注到少數網下投資者在報價過程中出現改價頻次多、改價幅度大、報價持續高度
一致等異常情況。據此，深交所聯合中國證券業協會對相關９家網下投資者開展專項檢查。


《證券時報》

７月全社會用電量環比增逾７００億千瓦時
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家能源局昨日公布，７月中國經濟持續穩定恢復，全社會用電量持續增長，達到７７５８億千
瓦時，較６月增加７２５億千瓦時，同比增長１２﹒８％，較２０１９年同期增長１６﹒３％，
兩年平均增長７﹒８％。

深交所完善新股發行定價體系
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，深交所關注到少數網下投資者在報價過程中出現改價頻次多、改價幅度大、報價持續高度
一致等異常情況，據此，再次聯合中國證券業協會對相關９家網下投資者開展專項檢查。

信貸結構單月波動莫憂
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
７月信貸社融數據公布後，對「融資需求明顯轉弱、經濟下行風險加大」的擔憂之聲再起。雖然
關注潛藏風險誠有必要，但僅憑單月數據波動就斷定經濟轉差也是操之過急。（ｌｃ）

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