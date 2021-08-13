《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：前７月外資增持超五千億國債

《經濟通通訊社１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



前７個月外資增持超五千億元中國債券

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

債券通公司披露的數據顯示，截至７月末，境外機構持有中國銀行間市場債券３﹒７７萬億元人

民幣，刷新歷史紀錄；與上月末相比，持債規模上升２３４億元人民幣，為連續第４個月上升。



「十四五」陸家嘴將打造全球人民幣資產配置中心

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

８月１２日發布的《自貿試驗區陸家嘴片區發展「十四五」規劃》提出，「十四五」時期，陸家

嘴將加快建設全球人民幣金融資產配置中心，將陸家嘴金融城建設成為與中國國際地位相匹配的

國際一流金融城。



中交集團開啓改革發展３﹒０新階段

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日前，由中國自主研發設計製造的最大直徑盾構機「運河號」成功始發，標誌著北京東六環改造

工程全面進入盾構掘進階段。該工程設備便來自這家「超級建設者」 中國交通建設集團有限

公司。





《上海證券報》



陸家嘴「十四五」劍指國際一流金融城

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

《自貿試驗區陸家嘴片區發展「十四五」規劃》昨日正式發布。《規劃》提出，「十四五」時期

，陸家嘴將加快建設全球人民幣金融資產配置中心，將陸家嘴金融城建設成與中國國際地位相匹

配的國際一流金融城。



臨港新片區「十四五」規劃出爐

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

上海市政府昨日發布《臨港新片區發展「十四五」規劃》提出，到２０２５年，臨港新片區要初

步建成具有較強國際市場影響力和競爭力的特殊經濟功能區，成為中國深度融入經濟全球化的重

要載體。



深交所持續強化新股報價行為監管

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近期，深交所關注到少數網下投資者在報價過程中出現改價頻次多、改價幅度大、報價持續高度

一致等異常情況。據此，深交所聯合中國證券業協會對相關９家網下投資者開展專項檢查。





《證券時報》



７月全社會用電量環比增逾７００億千瓦時

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家能源局昨日公布，７月中國經濟持續穩定恢復，全社會用電量持續增長，達到７７５８億千

瓦時，較６月增加７２５億千瓦時，同比增長１２﹒８％，較２０１９年同期增長１６﹒３％，

兩年平均增長７﹒８％。



深交所完善新股發行定價體系

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近期，深交所關注到少數網下投資者在報價過程中出現改價頻次多、改價幅度大、報價持續高度

一致等異常情況，據此，再次聯合中國證券業協會對相關９家網下投資者開展專項檢查。



信貸結構單月波動莫憂

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

７月信貸社融數據公布後，對「融資需求明顯轉弱、經濟下行風險加大」的擔憂之聲再起。雖然

關注潛藏風險誠有必要，但僅憑單月數據波動就斷定經濟轉差也是操之過急。（ｌｃ）

