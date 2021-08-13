《鍾之日記》黑色周五守十天線，魚缸成交個半月低

《鍾之日記》８月１３日，香港天氣：晴陰不定。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



科網續受監管憂慮困擾，港股上日跌１４２點後，今早一度跌近三百點，失守十天線（現處

２６３６９）。恆指低開２２１點，報２６２９６，開市已跌穿１０天線，早段曾收復失地，一

度倒升４點，高見２６５２１，但沽壓再度增加，拖累大市掉頭下挫２９９點，午後跌穿上午低

位，曾挫３１７點低見２６２００點，尾市跌幅收窄，最終收報２６３９１，下跌１２６點或下

跌０﹒４８％，主板成交再縮減７％至１２５８﹒７７億元，創６月２８日黑色暴雨延遲開市以

來最低成交。

內地科網監管陰霾持續，Ａ股下滑。滬深股市今早低開並維持至全日收市，滬綜指一度跌至

３５０５﹒４８點險守三千五，全日則走低０﹒２４％，報３５１５﹒７６點。總結全周滬指首

兩日升超過２％，其後三日保持窄幅波動，周升幅達到１﹒６８％，連升兩周，近乎完全修復半

個月前的裂口暴跌。半導體板塊今日震盪，深成指跌０﹒６９％，創業板指跌１﹒２２％，科創

５０指數更挫２﹒１３％。

兩市全日成交１２９７２億元人民幣，為上日水平相若，是連續第１８個交易日成交破萬億

。



＊人民日報再發炮，平台股表現弱過藥煲＊



人民日報談直播亂象危害未成年人，認為需對網絡「三俗」要零容忍。文章指出，主播搭訕

、誘導打賞等，會對未成年人形成不良導向，應對可能危害未成年人網絡不良內容須「零容忍」

，不能讓網絡「三俗」污染孩子純潔眼睛和心靈。視頻平台股沽壓嚴重，快手（０１０２４）跌

４﹒８％，險守８０元關；同業嗶哩嗶哩（０９６２６）跌２％。其他科網股無一倖免，騰訊控

股（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）齊齊跌２﹒５％，據報貝萊德於第二季大手拋售阿

里巴巴股分，共沽出７４０３萬股。小米（０１８１０）捱３﹒２％，美團（０３６９０）跌１

﹒４％，京東集團（０９６１８）跌近１％。而中期淨利潤升近６倍的百度集團（０９８８８）

連跌三日，跌３﹒１％。

另外，十三屆全國人大常委會第三十次會議將於８月１７日至２０日在北京舉行。全國人大

常委會法制工作委員會今日舉行記者會，發言人臧鐵偉介紹立法工作，將提請常委會審議的個人

信息保護法草案三審稿進一步完善個人信息處理規則，特別是對應用程序（Ａｐｐ）過度收集個

人信息、「大數據殺熟」等作出有針對性規範。同時，將不滿１４周歲未成年人的個人信息作為

敏感個人信息，並要求個人信息處理者對此制定專門的個人信息處理規則。



＊降價壓力加剔出滬股通指數，中芯ＡＨ齊跌＊



上交所昨日公布，自下周一（１６日）起將中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）

Ａ股調出上證滬股通指數樣本，此次調整是為保持滬股通標的和滬股通指數樣本的一致性。

中芯國際因未符合境內註冊的規定，目前並未納入滬股通名單，市場上亦沒有基於滬股通指

數的相關基金產品，所以事件對中芯的明面影響不大，不過外界擔心中芯國際Ａ股距離外資標的

再遠走一步，中芯國際Ａ股今日跌６％，報５８﹒３８元人民幣，Ｈ股同跌３﹒９％，報

２４﹒５５港元。

雖則受政策呵護，但監管的重壓也不能視而不見，半導體板塊走勢並不樂觀。就在內地當局

上周發聲嚴查車用晶片囤積問題後，內地ＬＥＤ螢幕工廠藍普視訊昨日公開舉報半導體企業富滿

電子（深：３００６７１），指對方近月多次無正當理由拒絕履行供貨合同，並不斷要求加價，

惡意哄抬價格。藍普視訊擬對富滿電子進行聯合訴訟，並已經向當局舉報。



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