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即市新聞

13/08/2021 17:00

《鍾之日記》黑色周五守十天線，魚缸成交個半月低

　　《鍾之日記》８月１３日，香港天氣：晴陰不定。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　科網續受監管憂慮困擾，港股上日跌１４２點後，今早一度跌近三百點，失守十天線（現處
２６３６９）。恆指低開２２１點，報２６２９６，開市已跌穿１０天線，早段曾收復失地，一
度倒升４點，高見２６５２１，但沽壓再度增加，拖累大市掉頭下挫２９９點，午後跌穿上午低
位，曾挫３１７點低見２６２００點，尾市跌幅收窄，最終收報２６３９１，下跌１２６點或下
跌０﹒４８％，主板成交再縮減７％至１２５８﹒７７億元，創６月２８日黑色暴雨延遲開市以
來最低成交。
　　內地科網監管陰霾持續，Ａ股下滑。滬深股市今早低開並維持至全日收市，滬綜指一度跌至
３５０５﹒４８點險守三千五，全日則走低０﹒２４％，報３５１５﹒７６點。總結全周滬指首
兩日升超過２％，其後三日保持窄幅波動，周升幅達到１﹒６８％，連升兩周，近乎完全修復半
個月前的裂口暴跌。半導體板塊今日震盪，深成指跌０﹒６９％，創業板指跌１﹒２２％，科創
５０指數更挫２﹒１３％。　　
　　兩市全日成交１２９７２億元人民幣，為上日水平相若，是連續第１８個交易日成交破萬億


＊人民日報再發炮，平台股表現弱過藥煲＊

　　人民日報談直播亂象危害未成年人，認為需對網絡「三俗」要零容忍。文章指出，主播搭訕
、誘導打賞等，會對未成年人形成不良導向，應對可能危害未成年人網絡不良內容須「零容忍」
，不能讓網絡「三俗」污染孩子純潔眼睛和心靈。視頻平台股沽壓嚴重，快手（０１０２４）跌
４﹒８％，險守８０元關；同業嗶哩嗶哩（０９６２６）跌２％。其他科網股無一倖免，騰訊控
股（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）齊齊跌２﹒５％，據報貝萊德於第二季大手拋售阿
里巴巴股分，共沽出７４０３萬股。小米（０１８１０）捱３﹒２％，美團（０３６９０）跌１
﹒４％，京東集團（０９６１８）跌近１％。而中期淨利潤升近６倍的百度集團（０９８８８）
連跌三日，跌３﹒１％。
　　另外，十三屆全國人大常委會第三十次會議將於８月１７日至２０日在北京舉行。全國人大
常委會法制工作委員會今日舉行記者會，發言人臧鐵偉介紹立法工作，將提請常委會審議的個人
信息保護法草案三審稿進一步完善個人信息處理規則，特別是對應用程序（Ａｐｐ）過度收集個
人信息、「大數據殺熟」等作出有針對性規範。同時，將不滿１４周歲未成年人的個人信息作為
敏感個人信息，並要求個人信息處理者對此制定專門的個人信息處理規則。

＊降價壓力加剔出滬股通指數，中芯ＡＨ齊跌＊

　　上交所昨日公布，自下周一（１６日）起將中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）
Ａ股調出上證滬股通指數樣本，此次調整是為保持滬股通標的和滬股通指數樣本的一致性。
　　中芯國際因未符合境內註冊的規定，目前並未納入滬股通名單，市場上亦沒有基於滬股通指
數的相關基金產品，所以事件對中芯的明面影響不大，不過外界擔心中芯國際Ａ股距離外資標的
再遠走一步，中芯國際Ａ股今日跌６％，報５８﹒３８元人民幣，Ｈ股同跌３﹒９％，報
２４﹒５５港元。
　　雖則受政策呵護，但監管的重壓也不能視而不見，半導體板塊走勢並不樂觀。就在內地當局
上周發聲嚴查車用晶片囤積問題後，內地ＬＥＤ螢幕工廠藍普視訊昨日公開舉報半導體企業富滿
電子（深：３００６７１），指對方近月多次無正當理由拒絕履行供貨合同，並不斷要求加價，
惡意哄抬價格。藍普視訊擬對富滿電子進行聯合訴訟，並已經向當局舉報。　

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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