【新冠肺炎】全國昨增９９宗確診，４７宗本土江蘇佔２６宗

《經濟通通訊社１３日專訊》國家衛健委公布，昨日（１２日）全國報告新增確診９９宗新
型冠狀病毒肺炎病例，其中４７宗本土病例，江蘇２６宗，河南１４宗，湖北４宗，湖南２宗，
雲南１宗。此外，新增無症狀感染３４宗，其中５宗為本土病例，湖北３宗，河南２宗。昨日無
新增死亡病例，新增１宗疑似病例，為河南本土病例；新增治癒出院５１宗。
＊北京：已經或即將解封的小區居民堅持戴口罩＊
北京昨日傳出有確診者家庭，由於不知道自己曾到疫情風險區域，因此未向所在社區報告，
目前判定密切接觸者高達１７５４人。北京市衛健委提醒，請市民朋友繼續履行個人防控責任，
落實社區和單位相關防疫要求，做到非必須不出境，非必要不出京，不到中高風險地區和報告有
病例發生的地區出差、旅行。昌平區、海淀區等地已經或即將解封的小區居民，要繼續加強防控
意識，做好健康監測，落實社區防控要求，牢記解封不等於解防，個人防護一刻也不能放鬆，要
堅持戴口罩、不扎堆、不聚集、不串門、不出京，如出現發熱、咳嗽等症狀，要及時就近到發熱
門診就醫。
江蘇新增本土確診病例２６宗（南京１宗，揚州２５宗），１３宗為輕型，１２宗為普通型
，１宗為重型。
另外，國務院聯防聯控機制對此前的《公眾科學戴口罩指引（修訂版）》進行更新，今天（
１３日）發布了新版的《公眾和重點職業人群戴口罩指引（２０２１年８月版）》。新版戴口罩
指引提出，對普通公眾來說，除了在密閉場所需要戴口罩外，當處於人員密集的露天廣場、劇場
和公園等室外場所時，也需要佩戴口罩。另外，建議公眾家裡日常備用一些高級別口罩，當家人
出現了鼻咽不適、咳嗽、打噴嚏和發熱等症狀，到醫院就診的時候，佩戴更高級別的口罩，保護
自己，保護他人，全面防範傳播風險。
截至８月１２日２４時，全國累計確診病例最新數字為９４２６０宗。累計死亡人數維持４
６３６人；現有確診病例１８８４宗，３宗疑似病例；累計治癒出院病例８７７４０宗。目前尚
在醫學觀察４９９名無症狀感染者，其中１０８人屬本地個案。
境外輸入累計確診病例７８０９宗，累計治癒出院病例７０７６宗。現有確診病例７３３宗
，現有２宗疑似病例。
累計收到港澳台地區通報確診病例２７９０８宗。其中，香港１２０２５宗（１１７３３人
出院，２１２人死）；澳門６３宗（５７人出院）；台灣１５８２０宗（１３１２１人出院，
８１７死）。（ｃａ）
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