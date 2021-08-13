《神州縱橫－凌昆》中國新基建有新突破

《神州縱橫》近期美國力求追趕中國基建，凸顯了中國在這方面的領先優勢。實際上中國正

開拓新基建優勢，並將由此進一步擴大領先範圍及幅度，同時又帶來了巨大發展的空間。



＊美追趕中國有體制阻礙＊



一貫反共的前眾院議長金里奇，最近竟大讚中國機場及高鐵等基建。更重要者是他還指出若

要追趕中國，美國必須推行體制改革，意即並非單靠加大投入及研發便可。這確為有識之見，美

國政制不利基建十分明顯，國會就投資方案議而不決拖拉內耗，且聯邦制亦不利全國規劃統籌，

令美國要追趕中國難上加難。另方面中國不會因領先而停步，反會加速前進再創新猷。能源、交

通及信息乃三大基建重點，近期中國都已取得重要突破，在舊基建領先的基礎上再形成新基建領

先的根基。能源方面核電將成為替代化石能的主要綠色選項之一，有的國家如德國既要減化石能

又禁核能，並非可行之道。相反中國則大力發展新技術既保能源又保安全。年中自主研發的三代

核電「華龍一號」投產，表示中國已具備大規模發展核電的最根本條件，有助達致「碳中和」目

標，而目前全球只有中國具備此條件。中國還掌握了第四代球床核電技術，已可作百萬千瓦級開

發，還正研製鈉冷快中子增殖堆等新技術，可進一步擴大核電產能及優勢。「華龍一號」的巴基

斯坦首堆已接近完工，可為三代電站出口作出示範。世界將出現核電翻身靠中國的局面，特別是

歐美的老舊核電站將面臨重建潮，必須借力中國。



＊三大新基建有新優勢＊



交通方面早前時速６００公里的高溫超導磁浮列車在青島下線，表示中國已具備建設高鐵

２﹒０網絡的條件，並勝過德國的常溫及日本低溫超導磁浮模式。此外中國還有研製時速

１０００公里管道磁浮項目，試驗段還在山西建造，可為高鐵３﹒０奠基。目前高鐵２﹒０正處

於有車無路的局面，建網滯後影響了及早收益，全國布網工作務必加快進行。同時區域聯動發展

研究亦應開始，高鐵２﹒０可讓大灣區與江南各省形成二至三小時經濟圈。信息方面，５Ｇ技術

已在掌握基本技術及建網的基礎上，進入了全面開展應用階段。中國已建成全球最大５Ｇ網，具

有近百萬基站及３﹒６億多個終端，應用場景隨之大發展，產業「５Ｇ＋」及工業互聯網的項目

大增，並已建成１６００項，形成了系統領先優勢。５Ｇ正全面融入各行業並協助經濟活動數字

化。華為與煤礦合作進行「５Ｇ＋煤」將實現採礦無人化，與鋼廠合作「５Ｇ＋鋼」將提升優質

化水平。又如廣州正研製大型無人科研探測母船，浙江製衣廠５Ｇ智能製造可提升效率及縮短設

計生產周期。總之應用場景日新月異，正全面改造經濟。《資深評論員 凌昆》



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