《股林淘金－林家亨》Ｔｅｓｌａ銷售差，怪罪晶片荒

《股林淘金》美國昨天（１２日）公布的每周持續申領失業人數比市場預期下跌，另外第二

季的美國房屋價格比上年同期上升２３％，消息刺激美國１０年期及３０年期債息上升，美股早

段下跌，中段見底回升，收市時候道指及標普５００指數再創收市新高紀錄，納指亦上升５１點

。但中概電車三寶在美股ＡＤＲ股價下跌，主要原因係Ｔｅｓｌａ ＣＥＯ Ｅｌｏｎ

Ｍｕｓｋ說Ｔｅｓｌａ在中國７月份的電車銷路下跌七成，是因為汽車晶片短缺所造成。

中國電車三寶股價分別下跌１﹒９９％－３﹒４１％，預計上述晶片短缺之說會令汽車股今

早開市時候下跌，但查實汽車晶片短缺對比亞迪（１２１１）之影響甚微，若其今日股價有較大

跌幅，應該吼低吸納才是！

另外中國監管當局透露了數間銀行對恆大（０３３３３）之貸款限期延期到今年１２月，這

有利於恆大系的子公司資產套現，估計對其子公司恆大物業（０６６６６）股價有正面作用，有

能力升回７元之上，惟追入者必須謹守止蝕１０％之原則，以免風險加深。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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