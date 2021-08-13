【加碼調控】武漢改革土地制度，由政府劃定公共服務項目基準地價

《經濟通通訊社１３日專訊》武漢市日前公布，推進全民所有自然資源資產有償使用制度改

革實施方案。方案提出，要健全國有土地資源有償使用制度，各區政府根據土地取得成本、市場

供需、產業政策和其他用途基準地價等，制定公共服務項目基準地價，其中，中心城區基準地價

由市政府統一制定。（ｅｙ）



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