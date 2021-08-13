【ＦＯＣＵＳ】「電池之王」再拋天量定增，後來者威脅漸埋身

【ＦＯＣＵＳ】去年淨利５５﹒８億元（人民幣．下同）的創業板「股王」寧德時代（深：

３００７５０），周四（１２日）晚拋出的５８２億元定增方案，一舉蓋過中國電信

５４１億元的「Ａ股十年最大ＩＰＯ」風頭，被市場戲稱為「一次增發＝辛苦十年」。

寧德繼去年７月募資１９６﹒９億元後，上月才通過使用不逾５５億元投資保本型產品，可

謂不缺錢，如今再拋天量定增刷新民企融資紀錄，何解？從募資用途可見，擴張產能、搶攻市佔

的意圖明顯；但再想深一層，這位動力電池全球霸主是否已感受到愈來愈貼身的後來者威脅？



＊不缺錢卻頻撲水，擬新增產能１３０吉瓦＊



全球最大的電動汽車電池製造商－－寧德時代，去年５０３億元營收中有逾７８％來自動力

電池，主要產品包括高能量密度的三元高鎳電池及高性價比的磷酸鐵鋰電池。

據其昨晚揭盅的５８２億元定增方案，其中約４２０億元擬投向福建、廣東、江蘇的３個鋰

離子電池項目，預計新增產能１３０吉瓦（１吉瓦＝１００萬千瓦），相當於去年國內動力電池

裝機總量的逾兩倍。

寧德野心勃勃擴張產能，大背景是內地到２０３５年純電動車成新車銷售主流的減碳國策，

以及全球電動車電池市場到２０２７年料達８２０億美元的巨大需求潛力。

但換個角度看，公司截至３月底的帳面貨幣資金多達７１６億元，去年的近２百億募資截至

６月底尚餘三分一（約６７﹒９億元），董事會７月甚至通過使用不逾５５億元閒置資金投資保

本型產品，何解如此急於圈錢撲水？

其中一大玄機，不得不提中汽協７月動力電池裝車量數據顯示，磷酸鐵鋰電池首次超過三元

電池。眾所周知，寧德數年前超越比亞迪坐上電動車電池頭把交椅，專攻三元電池可謂功不可沒

；而後者對磷酸鐵鋰電池情有獨鍾，同樣是業界共識。



＊固態電池或顛覆行業生態，儲能成新賽道＊



由於三元電池材料涉及鎳、鈷、錳三大稀有金屬，儘管能量密度更高，但原料供給瓶頸及高

成本始終是致命傷。與此同時，隨著充電樁普及，長續航已非電動車剛需，而能量密度提升及成

本優勢令磷酸鐵鋰電池再次逆襲。有鑒於此，寧德重回「三元＋磷酸鐵鋰」兩條腿走路的同時，

並開始探索鈉離子技術，而今次定增方案資金用途亦包括開展鈉離子電池產業鏈關鍵材料及設備

開發，被視作儲能領域卡位。

以寧德去年營收計，儲能系統僅佔不到４％，按Ｂｉｌｌ Ｇａｔｅｓ的說法，電網級儲能

電池的難度比車用電池高２０倍，但相比乘用車全面電動化僅令地球減碳７％，未來鋼鐵、水泥

、航空等大型排碳源通過電網級儲能減碳，才是真正挑戰乃至黃金賽道。

除了眼下各路勁敵，蠢蠢欲動的下一代電池技術或再顛覆行業生態。已登陸美股的初創公司

Ｑｕａｎｔｕｍ Ｓｃａｐｅ研發的固態電池，效能據報是現有鋰電池的２倍，且１５分鐘就能

充滿電，預計２０２５年開始量產。而獲Ｊｅｆｆ Ｂｅｚｏｓ支持的另一初創公司

Ｆｏｒｍ Ｅｎｅｒｇｙ，近期則揭盅了鐵空氣電池技術，成本僅是鋰電池的十分一。

強調「創新是基因」的寧德，天量募資能否助其站穩競爭龍頭位置？中國製造加油。

