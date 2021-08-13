《投資筆記－黃子燊》如投資者持有恒大債券，目前該如何自處？

《投資筆記》近日筆者不約而同地收到一些查詢，內容是看到筆者早前於６月發出關於恆大

（０３３３３）的文章，明白筆者並不建議持有２０２２年３月到期及其後的恆大債券，但由於

早前已買下，而又一直未有放售，故此在帳面上有一定虧損，問及該如何處理。



＊筆者過往曾面對的類同經歷＊



筆者回首過往，在北京能源國際（００６８６）當年還是名為熊貓綠能時，也曾遇上過類似

情況。熊貓綠能當時的主業為經營太陽能發電站，政府的補貼是其中一個相對重要的收入來源。

然而在２０１８年５月３１日，國內政府突然宣布對光伏發電行業降補貼、限規模，令產業鏈的

上下游都遭到血洗。下游發電站面對的問題是補貼斷崖；上游面對的是由於裝機量將會有所減少

，行業會出現產能過剩，從而發生大洗牌。熊貓綠能屬於下游經營發電站的環節，其債價亦因為

有關消息而急挫，情況最壞時債價曾跌至約５６﹒５的水平。但我們當時分析過後，考慮到其本

身經營狀況、股東背景（招商局背景）、政策的細節（主要對新建電站及上游影響較大）及整體

政策方向（支持光伏發展）等，認為違約風險可控，債價跌到如此低是錯殺，應該繼續持有至到

期。而最後債券發行人亦不負所望，成功還本付息，並為我們帶來一定回報。



＊面對債價波動時，應如何自處＊



因此，當碰上債價變動時，如果債價波動異乎尋常地大，投資者便應該重新檢視債券基本面

，並判斷應否繼續持有有關債券。以恆大於２０２２年３月到期的債券為例，即使沒有做持續的

信貸基本面監控，在６月初時，發現債價變動較大，便應該檢視基本面，看看是否發生了不利的

事情。筆者當時也做了類似的動作，並於拙欄拋磚引玉地分享了我們為何認為短期內不應再沾手

恆大債，有關觀點讀者可參考筆者早前的專欄，在此不贅。



＊恆大目前的情況，和要思考的三個核心問題＊



那假如當時沒有賣出恆大債券，目前又應如何處理呢？不同投資者的財務狀況不同，難以一

概而論，但筆者也嘗試拋磚引玉地分享一下自己的思路，說說如筆者自己有持有的話，會如何思

考及處理。

首先，在貸款人眼中，恆大目前流動性已顯露出問題，加上官方對恆大態度不太友善，恆大

的信心危機已然發生，恆大再融資的成本將會十分高，令其將來的流動性變得更差。當然，恆大

可以賣資產自救，但所有潛在買家都知道恆大急著賣資產，自然不介意等待，看看遲些能以更優

惠價格收購恆大的資產。在此情況下，由於流動性會隨著時間枯竭，如果沒有外力（不論是許家

印的朋友們還是官方）扶一把，恆大最終走向敗局只是時間的問題。故此，要考慮的問題是：



（ｉ）時間上，如果沒有外力扶持，恆大還有多少時間剩？（ｉｉ）恆大的情況，會有外力扶持

嗎？



就這個問題，由於筆者不是恆大內部人士，故此難有一個確實的答案。但以恆大的體量及累

積下來的財務資源，筆者相信能支撐多半年是的機率並不低。當然這也只是推斷，實際上要看恆

大在接下來的現金流出在甚麼時候是高峰點、貸款人願不願意為恆大展期等，這應要內部資訊才

推斷到整個恆大的償付高峰出現在哪些時間點了。但對離岸債券持有人來說，２０２２年３月到

期的債券已是最快會償付的，因此在時間點上，已相對其他離岸債券安全了。



（ｉｉ）恆大的情況，會有外力扶持嗎？



就這個問題，私營部門方面，許家印先生固然朋友眾多，找到願意以合理價格接下恆大部分

資產的人也不足為奇；然而，筆者近期看到相對正面的訊號是來自官方－據報導，主管經濟事務

的中國副總理劉鶴在早前於北京召開的國務院會議上，已將恆大問題定性為「流動性問題」而非

「資不抵債問題」。據我們的解讀，如果中央定性為「流動性問題」，那意味著只要提供足夠的

時間和流動性予恆大，事情即可較圓滿地解決；同時，如恆大並非「資不抵債問題」，意味官方

認同恆大資產具有一定質量（最少價值高於負債），在此情況下，國資入場協助解決問題（例如

入股甚至收購恆大）便不是浪費公帑，甚至有可能是雙贏局面－國資收購了恆大股權，收回了大

量土地儲備，同時亦避免了恆大倒下產生的潛在危機。因此，就問題（ｉｉ）的看法，我們並不

悲觀。近日看到廣東省政府協調銀行對恆大貸款進行展期，似乎也有協助提供流動性為恆大減債

爭取時間（Ｂｕｙ ｔｉｍｅ）的味道。



（ｉｉｉ）假如恆大最終真的違約，並削減還款的本金（即ｈａｉｒｃｕｔ），債券持有人能回

收的資金會多於現在賣出嗎？



就這個問題，實際上也不易回答。單看恆大的資產負債表，當然是資產足以抵債，按資產負

債表價值清盤的話一定足夠還清所有債券餘額。但世事往往沒這麼簡單，當恆大因還債而要被逼

變賣資產時（即ｆｏｒｃｅ ｓｅｌｌｉｎｇ），資產價值能否不用割價求售固然難說。另一方

面，恆大到底有多少隱藏的表外負債，作為外人的筆者也說不準。但如果是我個人的看法，加上

國內官方摸底後還是定性為不是「資不抵債問題」，筆者會偏向猜測若真的出現ｈａｉｒｃｕｔ

，還本金額應會高於６０，即現在的賣出價了。



當然，以上筆者的思路只是拋磚引玉的觀點，筆者為客戶管理的債券組合中也沒有持有恆大

的債券，只是分享一下如果持有，筆者會如何思考及應對。反而我們看到易居一隻於明年４月到

期的債券，由於宏觀環境的原因，孳息率升至達１５％，屬相當吸引的水平，但我們相信其有能

力履約，故此正考慮替客戶加注買入，但就投資有關債券背後的思路，則有機會再另文分享了。

《晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師 黃子燊》



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