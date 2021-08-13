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13/08/2021 09:07

【選舉改革】選委會提名期結束，１３界別現競爭需要投票

　　《經濟通通訊社１３日專訊》負責選出行政長官的選舉委員會，界別分組選舉提名期昨
（１２日）結束，暫時五大界別３６個分組，有２３個界別分組的報名人數，與議席數目相同，
如果確認提名有效，便會自動當選。餘下１３個界別分組，參選人數超出議席數目，需於９月
１９日投票選出選委。

＊共１０１６人及４０團體參選＊

　　選舉主任在提名期內共接獲共接獲１０５６份提名表格，包括１０１６份候選人提名表格和
４０份指定團體提名表格，共涉２３１個獲提名人士，總體涉及人數１２４７人。其中２３個組
別的６０３名報名預料可自動當選。

＊社福界競爭最為激烈＊

　　至於出現競爭的１３個界別，包括第一界別的商界第三、保險界和金融界，第二界別的教育
界、醫學及衞生服務界和社會福利界等。其中社福界競爭最為激烈，共２３人獲提名角逐１２個
選舉席位。
　　選舉主任將於本月２３日，以抽籤方式決定有關界別分組候選人姓名在選票上的排列次序。
候選人資格審查委員會將在提名期結束後１４天內，在憲報刊登公告，宣布獲有效提名的候選人
。需要競逐選舉的界別，將在９月１９日進行投票。
　　在新制度下，選委會由原本４個界別增至５個界別，人數增至１５００人。（ｃｌ）

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