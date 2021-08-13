【企業盈喜】易大宗（０１７３３）料中期純利最少６億元

《經濟通通訊社１３日專訊》易大宗（０１７３３）公布，預期截至６月３０日止中期純利
不少於６億元，比去年同期增加最少約１﹒４２倍。
該集團指，溢利的預期增長乃主要由於煤炭市場需求旺盛，煤炭價格上漲，單噸利潤上升而
致。
該集團預期於本月３０日或前後公布業績。（ｗｈ）
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