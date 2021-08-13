【企業盈喜】安東油田（３３３７）料中期轉賺最多５０００萬人幣

《經濟通通訊社１３日專訊》安東油田（０３３３７）公布，預期截至６月３０日止中期純

利介乎３０００萬元（人民幣．下同）至５０００萬元，去年同期虧損約９１００萬元。

該集團指，轉虧為盈主因持續推行的成本管控措施成效顯著，項目利潤率得到提升，以及財

務費用較去年同期大幅下降。

該集團預期於本月３１日前公布業績。（ｗｈ）



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