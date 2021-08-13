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13/08/2021 08:38

【企業盈警】創夢天地（１１１９）料中期轉蝕最多８５００萬人幣

　　《經濟通通訊社１３日專訊》創夢天地（０１１１９）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損介乎６５００萬元（人民幣．下同）至８５００萬元，去年同期純利１﹒４８億元。
　　該集團指，預期淨虧損主因期內毛利減少約１﹒５億至１﹒９億元，為了符合重點開發及運
營精品消除類遊戲及競技類遊戲的核心戰略，逐步終止不再符合遊戲業務戰略的遊戲，期內總收
入預期相應減少約１５％至２０％。此外，期內在研發方面的投入大幅增加約５０００萬元至
６０００萬元，由於持續投入以增強遊戲開發能力及致力於提升及完善流量池管理。另一方面是
因為加大對線下娛樂業務的研發投入力度。
　　該集團又指，期內利息開支增加約１５００萬至２５００萬元，主要由於在去年１０月發行
７﹒７５億元有擔保可換股債券。
　　該集團預期於本月底公布業績。

＊ＱＱ　Ｆａｍｉｌｙ旗艦店銷售額２１７萬元＊

　　另外，該集團指，首家ＱＱ　Ｆａｍｉｌｙ主題線下旗艦店位於深圳市南山區歡樂海岸，自
７月１０日至本月９日試業至正式營業期間，銷售總額２１７萬元。ＱＱ　Ｆａｍｉｌｙ主題線
下標準店今年將著重在廣深及周邊地區開拓新店，並且已經籌備全國性擴張。（ｗｈ）

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