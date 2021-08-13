【企業盈警】方正控股（００４１８）料中期虧損最多２０００萬元

《經濟通通訊社１３日專訊》方正控股（００４１８）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損不多於２０００萬元，比去年同期虧損２７２０萬元有所收窄。

該集團指，虧損減少主因收益及毛利上升，但被銷售及行政開支增加所部分抵銷。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）



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