【企業盈警】金茂源環保（０６８０５）料中期溢利減最多２５％

《經濟通通訊社１３日專訊》金茂源環保（０６８０５）公布，預期截至６月３０日止中期

溢利減少不多於２５％，跌至最多３６１５萬元人民幣。

該集團指，預期溢利減少主因生產成本增加，包括新添置投資性物業及開始運營華中表面處

理循環經濟產業園而增加折舊及攤銷開支、融資成本增至約４０５０萬元人民幣，以及一間內地

附屬公司向其一間香港附屬公司分派股息的預扣稅影響。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）



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