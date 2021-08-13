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13/08/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１５億人幣，買「吉」沽「米」

　　《經濟通通訊社１３日專訊》恆指低開３６點，報２６６２３點。最高升５３點報
２６７１３點，最低跌２７４點報２６３８５點。恆指收報２６５１７點，跌１４２點或
０﹒５３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１５億元人民幣，減少７７％。北水淨買入最多的個股依次是
吉利汽車（００１７５）、美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次
是小米集團（０１８１０）、香港交易所（００３８８）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交１３５８﹒５９億元減少１１﹒５％。其中港股通成交３５２﹒６億元，佔總成交
２５﹒９％。
　　吉利汽車升２﹒１２％報２８﹒９元，北水淨買入１３﹒８億元。美團跌０﹒２５％報
２３６﹒６元，北水淨買入４﹒２億元。中國移動跌０﹒３％報５０﹒３元，北水淨買入２﹒２
億元。小米集團跌２﹒０５％報２６﹒３元，北水淨賣出６﹒５億元。香港交易所跌３﹒５４％
報４９９﹒２元，北水淨賣出５﹒９億元。藥明生物跌２﹒７５％報１２０﹒１元，北水淨賣出
５﹒３億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　１３﹒７６
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　　４﹒１８
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　２﹒２３
　　比亞迪股份　　　（０１２１１）　　　　　　２﹒１６
　　東岳集團　　　　（００１８９）　　　　　　０﹒７２

　　淨沽出最多港股：
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－６﹒４６
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　－５﹒９４
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　－５﹒３０
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－２﹒３７
　　創科實業　　　　（００６６９）　　　　　－１﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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