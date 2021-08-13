《日入而息》招行中期多賺２３％，政府上調今年ＧＤＰ增長預測

《今天重點》﹡招行（０３９６８）中期多賺２２﹒８％至６１１﹒５億元人民幣，不派中

期息；招行中期不良貸款率較上年末下降０﹒０６個百分點

﹡政府上調今年ＧＤＰ增長預測至５﹒５－６﹒５％

﹡本港次季ＧＤＰ按年增長７﹒６％，按季微跌０﹒９％；本港第二季住宅樓

價再升１％，市民置業負擔指數升至約７５％；第二季信用卡應收帳款升

３％，撇帳率降至０﹒４７％

﹡地政總署表示元朗流業街住宅地皮共接獲１６份標書

﹡證監會與廉署就上市公司可疑借貸活動採取聯合行動，５人被捕

﹡本港新增５宗輸入確診，一美國抵港患者已打兩劑科興



《即日市況》﹡恆指低收１２６點報２６３９１，科指跌１２９點報６５８９



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒２％，全周升１﹒７％續修復裂口



《美元匯價》﹡美元短線或仍需整固，優先考慮低位買入；歐元最新報１﹒１７４８╱

４９，日圓最新報１１０﹒２７╱２８



《公司業績》﹡招行（０３９６８）中期多賺２２﹒８％至６１１﹒５億元人民幣，不派中

期息；招行中期不良貸款率較上年末下降０﹒０６個百分點

﹡創興銀行（０１１１１）中期多賺３３％至９﹒５１億港元，中期息

０﹒１１元

﹡英特龍（０８３２９）半年純利升７﹒７％至１９６５萬元人民幣，不派息

﹡智城發展（０８２６８）首季純利２７０萬元，升３﹒６倍，不派息

﹡靖洋（０８２５７）半年純利４６６６萬新台幣，跌逾五成，不派息

﹡遠航港口（０８５０２）半年賺３１０５萬元人民幣，升１﹒８％，不派息

﹡中生科技（０８０３７）半年虧轉盈純利２４２３﹒９萬元，不派息

﹡利興發展（０００６８）中期虧損收窄至４６２８萬元，不派息

﹡高科橋（０９９６３）中期純利按年跌６％至２５９萬元，不派息

﹡晉安實業（０２２９２）中期虧損收窄至９２４﹒５萬港元，不派息

﹡檳傑科達（０１６６５）中期純利按年增５﹒７％，不派中期息

﹡匯量科技（０１８６０）料中期盈轉虧蝕３８８０萬美元

﹡盛洋投資（００１７４）中期扭虧賺２０５４萬元，不派息

﹡金利來集團（００５３３）中期純利增４２％，派中期息４仙

﹡堡獅龍國際（００５９２）全年虧損收窄至１﹒５５億港元，不派息

﹡登輝控股（０１６９２）中期純利增１３％，派中期息９﹒８仙



《公司資訊》﹡理想汽車（０２０１５）獲納入恆生綜合指數

﹡金陽新能源（０１１２１）成功開發單鑄柔性異質結太陽能組件

﹡強泰環保（０１３９５）與印尼公司簽訂逾１０２２萬建設合約

﹡透雲生物（０１３３２）新生產裝置竣工，最快兩個月後正式投產

﹡百富環球（００３２７）上調全年收入增長目標至超過２５％

﹡中煤能源（０１８９８）７月商品煤產量按年跌４﹒２％，商品煤銷量升

４﹒４％



《國企紅籌》﹡中國太保（０２６０１）首７個月原保險業務收入增３﹒１７％

﹡中糧包裝（００９０６）與藍月亮簽訂戰略合作協議，打造綠色供應鏈

﹡中國中冶（０１６１８）首７個月新簽合同額按年升３６﹒９％



《神州民企》﹡恆大（０３３３３）長沙項目遭政府要求停售，因工程未解押業主無法網簽

備案

﹡李寧（０２３３１）將深耕新業務及現有品類，增長需視乎國內疫情發展

﹡四環醫藥（００４６０）附屬與美企合作開發新型靶向蛋白降解技術



《中國要聞》﹡人大法工委表示生育法修正草案提出積極生育支持措施

﹡官媒表示富達、施羅德等海外資管７月抄底中國互聯網股

﹡湖北隨縣柳林鎮遭遇極端強降雨，２１人遇難４人失聯

﹡６月末銀行理財產品投資者數量超６０００萬，同比增逾倍

﹡上海「十四五」將供應租賃住房超過４２萬套

﹡上海將穩步提高最低生活保障等社會救助標準

﹡上海將嚴打房地產經紀領域各類違法違規行為

﹡人行１００億逆回購利率持平，全周零投放零回籠

﹡貝殼ＣＦＯ徐濤稱公司沒有被反壟斷調查；沒有收到限制房產中介佣金率的

通知

﹡上海第二批集中供地公告將推遲至９月發布

﹡武漢改革土地制度，由政府劃定公共服務項目基準地價

﹡檢察官稱孟晚舟符引渡標準，但指控遭加拿大法官質疑

﹡華夏幸福股價稍跌，據報債權人談判卡關未達共識

﹡中電信Ａ股發行價為４﹒５３元人民幣，發行逾１１％股份；逾８６００萬

資金棄購，中電信Ａ定價較Ｈ股高逾七成

﹡暴雨疫情嚴監管，７月工業、投資及消費料創年內低點

﹡商務部表示首７月ＦＤＩ增３０﹒９％至１００７億美元

﹡中金所表示下周一起減半收取期貨、國債期貨交割手續費



《寶島快訊》﹡台股大幅收跌１﹒４％，報１６９８２點失守萬七關

﹡台灣稱昨有７架大陸軍機闖西南空域，台空軍廣播驅離



《其他消息》﹡律政司委任楊美琪為刑事檢控專員

﹡學者冀當局正視居民淨移出問題，免勞動人口青黃不接

﹡馬嶽稱選委會選舉近乎無競爭，民主派不參選意料之內

﹡選委會提名期結束，１３界別現競爭需要投票

﹡彭寶琴任高院上訴法庭法官，夏利士任競爭事務審裁處主任法官

﹡政府上調今年ＧＤＰ增長預測至５﹒５－６﹒５％

﹡本港次季ＧＤＰ按年增長７﹒６％，按季微跌０﹒９％；本港第二季住宅樓

價再升１％，市民置業負擔指數升至約７５％；第二季信用卡應收帳款升

３％，撇帳率降至０﹒４７％

﹡鄭若驊稱大灣區律師執業考試反應踴躍，將在港增設考場

﹡深股通額度全日用逾１８億元，陸股通連續三日淨流出；滬股通額度全日用

近９億元，陸股通淨流出１２億元

﹡眾安銀行夥中移動推貸款優惠，為失業人士提供援助

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒６５％，連升三周創歷史新高

﹡金管局表示７月份外匯基金境外資產增加２５６億元

﹡地政總署表示元朗流業街住宅地皮共接獲１６份標書

﹡證監會與廉署就上市公司可疑借貸活動採取聯合行動，５人被捕

﹡渣打１０月馬拉松獲港府積極回應，料下周初有好消息

﹡壹傳媒高層張劍虹押後至９月底再訊，羅偉光被拒保釋

﹡政府經濟顧問表示現時談移民對勞工市場及經濟影響言之尚早



《大國博弈》﹡外媒表示美國中情局研設獨立中心強化對中國情報工作

﹡成蕾案一周年澳洲強調仍嚴重關切，中方重申依法辦案

﹡美議員要求將榮耀列黑名單，趙明稱榮耀是獨立公司

﹡國防部表示堅決反對美軍印太總部司令渲染中美對抗言論



《重拳監管》﹡ＴｉｋＴｏｋ加強對青少年的隱私保護控制

﹡人大法工委表示法律將規範Ａｐｐ收集個人信息；處罰家教服務機構超出許

可業務範圍行為

﹡內地傳停批私募基金投資房產開發項目

﹡官媒表示直播亂象危害未成年人，網絡「三俗」零容忍

﹡廣州教育局全面摸查培訓機構，不批新學科類培訓機構



《新冠肺炎》﹡本港新增５宗輸入確診，一美國抵港患者已打兩劑科興

﹡新一批９３﹒７萬劑復必泰疫苗今付運抵港

﹡世衛促請中國分享早期新冠病毒病例原始數據

﹡外交部表示病毒溯源政治化的圖謀得逞，對全人類是災難

﹡廣州天河增１宗變種輸入，全市強化入境人員隔離管理

﹡衛健委表示中國新冠疫苗完成全程接種人數超７﹒７億人

﹡港漢被連打兩針復必泰，營運商表示有清晰指引確保流程

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