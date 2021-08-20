佳兆業美好（２１６８）半年純利升７６％至２﹒１億人幣，不派息

《經濟通通訊社２０日專訊》佳兆業美好（０２１６８）公布，截至２０２１年６月３０日

止半年純利２﹒０９億元（人民幣．下同），按年升７５﹒５９％；每股基本盈利１﹒３６分，

不派中期息。

期內收益１３﹒２５億元，升７８﹒８１％；毛利４﹒３２億元，升７２﹒５６％；除稅前

溢利２﹒９２億元，升８１﹒１２％。（ａｗ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告



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