《牛熊志選－陳其志》資金看好遠洋，部署相關認購證及牛證

《牛熊志選》恆指在７月尾的裂口位２６８００點附近遇到阻力，也未成功收復２０天平均

線，周五（１３日）一度回至２６２００點水平，走勢有回落跡象，短線或進一步回試

２６０００點關口。恆指牛熊證資金流情況，截至周四（１２日）過去５個交易日，恆指牛證合

共錄得約５８７２﹒０萬港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恆指熊證則累計約

６６４２﹒０萬港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至周四，恆指牛證街

貨主要在收回價２５８００點至２６０９９點之間，累計相當約８３５張期指合約；熊證街貨主

要在收回價２７１００點至２７３９９點之間累計了相當約１５７５張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降１﹒９個波幅點至１７﹒４％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

２﹒１個波幅點至１８﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波

幅下降０﹒１個波幅點至１９﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至

２８﹒１％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至３５﹒７％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至３３﹒４％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降１﹒１個波幅點至３３﹒０％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至

１６﹒２％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至２４﹒４％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至１６﹒３％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升１﹒３個波幅點至２７﹒１％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降１﹒５個波幅點至

２４﹒０％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，遠洋（０３３７７）的相關認購證及牛證合共錄得

約６２０８﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍

的遠洋認購證為行使價約１７元附近的中期價外條款，實際槓桿約３﹒３倍；牛證方面，資金留

意收回價１１元至１２元之間的較貼價條款，收回距離約１６﹒２％至２０﹒９％，槓桿約

３﹒４倍至４﹒８倍。另外，復醫（０２１９６）相關認購證期內錄得約４，４２７﹒０萬元資

金淨流入部署，資金留意行使價５９元至６９元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約

３﹒０倍至３﹒８倍。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約２，３０５﹒０萬元資金淨

流入部署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約３７５元至４０８元附近的中期價外

條款，實際槓桿約５﹒４倍至５﹒９倍；熊證方面，資金主要留意收回價４９０元至５１０元附

近的條款，收回距離約５﹒７％至１０﹒０％，槓桿約９﹒２倍至１４﹒５倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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