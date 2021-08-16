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即市新聞

16/08/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股中期有望轉好

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則均屬向淡。恆指陰陽燭周線圖上，上周好友努力阻止對手再攻，並成功將指數托回日線圖
保歷加通道內。早前連續出現兩支陰燭後，圖上連續錄得兩支陽燭，反映出好淡雙方於實力上已
趨接近。不過，「一浪低於一浪」的中期向淡局勢仍未改變。前跌浪底與前升浪頂須被升越，港
股中期市況才算正式轉好。樂觀點看，ＲＳＩ正欲升回其５周平均線之上，確認市況轉強。
　　另一方面，ＳＴＣ的％Ｋ亦有機會升破％Ｄ。假設ＲＳＩ和ＳＴＣ均成功轉好，並見稍後升
回５０線之上，我們便應假設淡友已經撤兵。到時短期形勢應屬向好或顯著向好，有利短線投機
者逢低造好圖利。只要周線圖上多一個主要技術分析指標轉好，中線投資者便可開始伺機入市增
持現貨，看港股繼續上升。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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