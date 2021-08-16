《運籌帷幄－梁業豪》港股中期有望轉好

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則均屬向淡。恆指陰陽燭周線圖上，上周好友努力阻止對手再攻，並成功將指數托回日線圖

保歷加通道內。早前連續出現兩支陰燭後，圖上連續錄得兩支陽燭，反映出好淡雙方於實力上已

趨接近。不過，「一浪低於一浪」的中期向淡局勢仍未改變。前跌浪底與前升浪頂須被升越，港

股中期市況才算正式轉好。樂觀點看，ＲＳＩ正欲升回其５周平均線之上，確認市況轉強。

另一方面，ＳＴＣ的％Ｋ亦有機會升破％Ｄ。假設ＲＳＩ和ＳＴＣ均成功轉好，並見稍後升

回５０線之上，我們便應假設淡友已經撤兵。到時短期形勢應屬向好或顯著向好，有利短線投機

者逢低造好圖利。只要周線圖上多一個主要技術分析指標轉好，中線投資者便可開始伺機入市增

持現貨，看港股繼續上升。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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