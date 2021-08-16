《一周攻略－周進略》樂觀估值打折，上望阻力非輕

《一周攻略》一如預期，在復甦重啟並非一下子可以到達的大前提下，之前的樂觀估值，自

然有相當程度的遏抑。事實上，２月中至今，各種困擾大市的原因，包括物價向上帶來美聯儲可

能提早退市縮表加息等，又或者最近的病毒變種影響疫情，甚至是不同行業面對的監管壓力等，

在不同層面帶來的效果，正是為早前的樂觀估值打個不多不少的折扣。



＊槓桿多少決定壓力水平＊



當然，具體影響當然視乎不同投資者的持倉組合，尤其是本身槓桿使用比例，若槓桿太多，

自然承受不了多少壓力便得放棄，這是金融市場上千古不變的定律。但即使沒有運用槓桿原理，

也不等於沒有壓力，因為當前不少組合的安排，或多或少是基於其他投資者是後續資金來源，可

以源源不絕的補充，才令早段入市的人可以放心，在零息年代，可以不顧尋息的傾向，專心一致

的持尋主題，只要有想像空間，便可以確保之後的升勢帶來一眾跟隨者，最終可以趁高套現。

是的，這樣的一個集體群眾心理，不會一下子形成，也不見得一下子消失。當日的形成，自

然有適合的土壤和環境，例如金融海嘯以來，各地央行相繼把貨幣政策推到非常時期的非常手段

，甚至大有把非常手段變成常規安排之感。如此一來，大家有恃無恐，實屬正常不過，只要央行

印鈔（甚至在現行安排下，根本不用印出來），而錢沒有直接先行流入實體經濟，則很自然是停

留在金融市場，不斷追逐相當有限的資產，形成自我實現預期。



＊疫情後必然反彈，物價急升預期中＊



如此這段的預期一旦形成，要有相當強而有力的反例，才可以扭轉。但說起來，反例的力量

若太大，一樣可以惹來央行基於本身責任，而再進一步額外的貨幣政策寬鬆，反而成為更多催生

資產泡沫的基礎。

故此，只要出於相當於隨機震盪的疫情因素，導致經濟活動大受打擊，繼而一切都變得比上

述非常時期更非常時期，才有可能扭轉。事實上，在封鎖各地經濟後，基數自然低了下去，到有

了疫苗，活動轉趨正常的話，便可以有望大幅反彈，這樣一來，物價上升根本是遲早的事，但與

貨幣供應無關，故此亦解釋了何以央行不是真的害怕物價升幅，大可以讓其在現水平停留一會，

以達成多年來未能完成的通脹目標和預期。



＊病毒變種非新事，市場非全無預期＊



在這個疫情因素下，因為貨幣政策和財政政策的加碼，最終令上述的資產泡沫更盛，君不見

２０２０年仍然是疫情最沒有解決的日子，金融市場雖然有過大跌連連的日子，但同樣地，不少

按理最受打擊的舊經濟板塊行業，反而估值跌後大幅反彈，皆因大家早已預期，各地官方不可能

坐視不理，自然要加碼救之，結果是資產價格先行反映很多利多因素，直到真的有相關政策落實

時，早已在金融市場以同樣理由出出入入多少次了。

如今疫情的改善有可能未如理想，但說到底，病毒變種可不是新鮮事，大家不會完全沒有預

期，故此，只能說是為之前的泡沫洩一洩氣，冷靜一下而已。真正關鍵始終在於，早前因通脹預

期而令大家擔心的央行取態改變，最終是否變成事實。



＊央行市場有溝通，逐步為泡沫洩氣＊



目前看來，央行與市場溝通良好，雖然不是絕對一致，正如美聯儲局內決策者亦不是絕對一

致，但不影響收窄分歧，結果是沒有想像中差的。如此一來，即使美聯儲有秩序地退市縮表加息

，其實也不礙事，反而有助泡沫可以慢慢洩氣，起碼是部分人可以先知先覺的先走為敬，沒有一

下子大爆破的麻煩。

觀乎當前大家作為指標的美股相關指數，仍有相當動力，當然不可與一兩年前相提並論，但

就是如此經濟大受打擊下仍然如此，說明了上述資產泡沫的自我實現預言的頑固特性，也令大家

要有心理準備，央行任何可能逆轉資產泡沫的方案，反而有可能最終成為下一次再度加碼的理據

。



＊港股近周跌後趨強，套牢者眾阻力重重＊



港股回復常態，在連跌多個月後，近一周短期走勢似有趨強，但向上仍是阻力重重，投資者

可要小心，早前套牢的其他投資者一樣留意何時可以全身而退，則要真的樂觀起來，恐怕仍有一

大段路要走。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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