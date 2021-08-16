《套期保值－蕭猷華》恒指區間上落，短期上望２７２００點

《套期保值》美股三大指數上周五（１３日）上升，道指和標普５００指數再創新高，美國

７月進口物價指數增幅為０﹒３％，較預期０﹒６％為慢，相信比６月上升１﹒１％，升幅顯著

下降，輸入通脹放緩，筆者認同美國通脹短期已經見頂，聯儲局提前縮減買債規模機會降低，美

元下跌，金價上升，美國１０年債息回落，筆者認為美股仍反覆上升，短期未有大跌風險。

中港股市與美股背道而馳，主要受內地監管風暴、持續整治影響，筆者認為短期對金融市場

震盪在所難免，但長遠來說，改善企業不良經營，達致更公平的營商環境，更加有利吸引外資流

入。



＊內地監管風暴料接近尾聲＊



恆指上周雖然下跌，但整體跌幅不大，２６０００點成為初步支持。筆者認為內地監管風暴

已接近尾聲，市場亦逐步消化，大型龍頭企業估值已跌至合理水平。內地近期公布經濟數據普遍

不及預期，加上７月月社會融資大幅差於預期，增加內地下半年降存款準備金機會。市場關注內

地本周公布７月工業生產和零售數據，筆者認為恆指短期在２６０００點支持大，上望

２７２００點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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