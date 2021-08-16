  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/08/2021 09:18

《套期保值－蕭猷華》恒指區間上落，短期上望２７２００點

　　《套期保值》美股三大指數上周五（１３日）上升，道指和標普５００指數再創新高，美國
７月進口物價指數增幅為０﹒３％，較預期０﹒６％為慢，相信比６月上升１﹒１％，升幅顯著
下降，輸入通脹放緩，筆者認同美國通脹短期已經見頂，聯儲局提前縮減買債規模機會降低，美
元下跌，金價上升，美國１０年債息回落，筆者認為美股仍反覆上升，短期未有大跌風險。
　　中港股市與美股背道而馳，主要受內地監管風暴、持續整治影響，筆者認為短期對金融市場
震盪在所難免，但長遠來說，改善企業不良經營，達致更公平的營商環境，更加有利吸引外資流
入。

＊內地監管風暴料接近尾聲＊

　　恆指上周雖然下跌，但整體跌幅不大，２６０００點成為初步支持。筆者認為內地監管風暴
已接近尾聲，市場亦逐步消化，大型龍頭企業估值已跌至合理水平。內地近期公布經濟數據普遍
不及預期，加上７月月社會融資大幅差於預期，增加內地下半年降存款準備金機會。市場關注內
地本周公布７月工業生產和零售數據，筆者認為恆指短期在２６０００點支持大，上望
２７２００點。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事13/08/2021
《神州經脈》個人信息收集立法規範　寧德巨額抽水　A場連升兩周
財經熱話13/08/2021
《股市一周》科技股本周表現波動 港股周升２１２點
財經熱話13/08/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》農夫山泉受惠國內疫情受控 中期業績可望帶來驚喜
財經熱話13/08/2021
中移動績後獲多家大行上調目標價　分析料回A助釋放增長潛力
財經熱話13/08/2021
【騰訊預測】騰訊下周放榜料次季多賺9%　新作欠奉疊加監管風險
財經熱話13/08/2021
【三孩可期?】中國青年躺平三孩政策難推　生育股炒作需待何時?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金